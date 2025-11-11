ICE activa vigilancia masiva: EEUU despliega tecnología avanzada para rastrear migrantes

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha puesto en marcha un nuevo conjunto de herramientas tecnológicas para identificar y rastrear a migrantes en todo el país.

Esta avanzada infraestructura digital, que integra inteligencia artificial, reconocimiento facial y monitoreo de redes sociales, ha suscitado una creciente preocupación entre activistas y defensores de derechos civiles, quienes advierten sobre la posible creación de un sistema de vigilancia masiva.

Reconocimiento facial y rastreo móvil: la nueva capacidad de identificación del ice

Los agentes del ICE ahora cuentan con herramientas que les permiten verificar el estatus migratorio de una persona simplemente apuntando un dispositivo móvil a su rostro.

Este método realiza búsquedas automáticas en varias bases de datos, incluyendo la de entradas y salidas del país, según informes de medios como La Nación.

Los expertos advierten que esta tecnología no se limita a la frontera, sino que tiene un impacto en la población en general.

Además, el ICE tiene acceso a grandes volúmenes de datos de ubicación y puede monitorear celulares, a veces utilizando "simuladores de transmisión celular" que han sido aprobados por cortes federales, como documentó Univision anteriormente.

Este acceso, facilitado por empresas privadas, proporciona a las autoridades una herramienta poderosa para localizar a personas sin documentos casi en tiempo real, de acuerdo con SWI swissinfo.ch.

Inteligencia artificial en redes sociales: el ojo de la vigilancia para detectar inmigrantes

La ofensiva tecnológica incluye el análisis profundo de plataformas como Facebook y TikTok mediante el uso de inteligencia artificial (IA).

El ICE planea la contratación de equipos para trabajar siete días a la semana, analizando cuentas y creando expedientes sobre usuarios.

El objetivo, según las autoridades, consiste en detectar amenazas y responder con mayor rapidez. Sin embargo, defensores de la privacidad cuestionan el alcance de esta vigilancia (La Nación).

La Electronic Frontier Foundation (EFF) y otros grupos señalan que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no debería comprar herramientas de vigilancia que recopilan publicaciones y analizan el discurso en línea con IA.

Organizaciones como el Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown han descubierto que el ICE ya accede a datos de carnés de conducir y facturas de servicios, demostrando un sistema de vigilancia que abarca a tres de cada cuatro adultos en Estados Unidos, no solo a migrantes, reseña SWI swissinfo.ch.

¿Qué dicen los detractores sobre estas estrategias del ICE para localizar inmigrantes?

Stevie Glaberson, quien dirige el Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown, plantea una seria preocupación sobre cómo el ICE opera con menos restricciones judiciales en comparación con otras agencias, creando de hecho un "operativo policial" sin precedentes.

La principal inquietud es que esta infraestructura podría convertirse en un "aparato de vigilancia masiva" destinado a monitorear a cualquier persona que las autoridades decidan perseguir, reseñan medios,

La implementación de estas tecnologías, que incluye reconocimiento retinal y drones de vigilancia, ha generado un debate ético sobre la violación de la privacidad y el riesgo de discriminación algorítmica.

