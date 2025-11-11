Incluyen a científico venezolano en la lista World’s Top 2% Scientists 2024: experto en ingeniería agrónoma

Suscríbete a nuestros canales

El científico venezolano Barlin Orlando Olivares Campos, oriundo del estado Aragua, logró un hito significativo al ser incluido en la prestigiosa lista World’s Top 2% Scientists 2024.

Este selecto ranking, elaborado por la Universidad de Stanford (Estados Unidos) y la editorial científica Elsevier, reconoce al 2% de los investigadores más influyentes del planeta, refiere El Nacional.

Olivares Campos, quien actualmente se desempeña como científico de datos en la Universidad de Córdoba (España), figura entre un total de 14 venezolanos seleccionados este año en diversas áreas del conocimiento.

¿Qué campo hizo destacar al venezolano?

El investigador venezolano sobresale dentro de la clasificación global en el campo de Agricultura, Pesca y Silvicultura por dos razones importantes: es el único ingeniero agrónomo de la lista y el único venezolano menor de 40 años en la edición de 2024.

Su trabajo se centra en la vanguardia de la innovación agrícola, integrando la inteligencia artificial (IA) para mejorar la sanidad vegetal y el control de plagas como parte del proyecto CitriData.

No obstante, el propio científico venezolano asegura que cerca del 90% de sus investigaciones se orientan a resolver problemáticas venezolanas, enfocándose en el análisis de calidad de suelos y el manejo del peligroso hongo Fusarium oxysporum TR4, una amenaza global para los cultivos de banano.

“Este reconocimiento refleja el esfuerzo colectivo por hacer ciencia útil y con impacto real, que aporte soluciones a los desafíos del campo y la sostenibilidad”, expresó el científico venezolano tras conocer su inclusión.

Trayectoria del científico venezolano

Entre sus distinciones se encuentran el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Córdoba, el Premio Nacional de Tesis Relevante del CSIC (España) y el Premio Vicente Marcano (ANIH, 2024).

Además, su alta productividad lo ubica en el puesto 1 de autores de la Universidad de Córdoba en Redalyc y lidera el ranking en la Revista de la Facultad de Agronomía del Zulia, según Scopus.

La inclusión de Olivares Campos y los otros 13 investigadores resalta el alto nivel del talento científico venezolano que trasciende fronteras.

Este reconocimiento de Stanford, que mide la influencia académica basándose en el número de citas e impacto de las publicaciones, subraya la resiliencia y la excelencia de profesionales formados dentro y fuera del país.