Dólar y euro BCV para hoy 26 de enero: valor oficial de las divisas

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro para este lunes 26 de enero, presentando un aumento en su precio en comparación al cierre anterior.

De acuerdo con las normativas de la autoridad monetaria, el tipo de cambio oficial emitido por el BCV representa la media ponderada de las transacciones ejecutadas por el sistema bancario nacional al finalizar cada día hábil.

Dicha valoración actúa como el indicador de cumplimiento obligatorio para la fijación de precios en el sector comercial formal, la administración de instituciones públicas y privadas, así como para la liquidación de servicios en todo el territorio nacional.

¿En cuánto está el dólar hoy lunes 26 de enero?

Conforme al reporte oficial publicado en el portal web del Banco Central de Venezuela, la divisa estadounidense se fijó en 355,55 bolívares para este lunes 26.

Por su parte, la cotización del euro establecida por la entidad financiera se sitúa en 417,58 bolívares por unidad.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube