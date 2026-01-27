Divisas

Habilitan otros cuatro bancos para entrar en la subasta de divisas: conozca cuáles

Por Yasmely Saltos
Lunes, 26 de enero de 2026 a las 11:00 pm
El Banco Central de Venezuela (BCV) autorizo cuatro nuevas entidades financieras para participar en el sistema de subasta de divisas.

De acuerdo al medio Banca y Negocios, con esta incorporación, ya son nueve las instituciones que facilitarán a sus clientes el acceso a moneda extranjera para pagos internacionales.

A partir de esta semana se suman al sistema operativo del ente emisor:

  1. Banco Exterior

  2. Bancaribe

  3. Banco Fondo Común (BFC)

  4. Banco Venezolano de Crédito

Estas instituciones se encuentran actualmente en la fase de ajuste operativo con el BCV para iniciar las asignaciones a sus clientes en los próximos días.

Estas nuevas autorizaciones complementan al grupo que ya recibió el aval la semana pasada para comercializar hasta 300 millones de dólares:

  • Banesco

  • Mercantil

  • BBVA Provincial

  • BNC (Banco Nacional de Crédito)

  • Bancamiga

Mecanismo de subasta 

El mecanismo ha sido diseñado estratégicamente con dos objetivos principales:

  • Para Empresas: Facilitar que compañías venezolanas con cuentas en el extranjero liquiden divisas para pagar a proveedores internacionales y saldar acreencias de forma legal y expedita.

  • Para Personas Naturales (Próximamente): Se agilizarán las asignaciones para el uso de tarjetas internacionales prepagadas. Esto permitirá:

    • Pago de servicios (streaming, suscripciones).

    • Compras en línea (e-commerce).

    • Retiro de efectivo en cajeros internacionales.

    • Pagos directos en puntos de venta fuera de Venezuela.

 

