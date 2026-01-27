Habilitan otros cuatro bancos para entrar en la subasta de divisas: conozca cuáles

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela (BCV) autorizo cuatro nuevas entidades financieras para participar en el sistema de subasta de divisas.

De acuerdo al medio Banca y Negocios, con esta incorporación, ya son nueve las instituciones que facilitarán a sus clientes el acceso a moneda extranjera para pagos internacionales.

A partir de esta semana se suman al sistema operativo del ente emisor:

Banco Exterior Bancaribe Banco Fondo Común (BFC) Banco Venezolano de Crédito

Estas instituciones se encuentran actualmente en la fase de ajuste operativo con el BCV para iniciar las asignaciones a sus clientes en los próximos días.

Estas nuevas autorizaciones complementan al grupo que ya recibió el aval la semana pasada para comercializar hasta 300 millones de dólares:

Banesco

Mercantil

BBVA Provincial

BNC (Banco Nacional de Crédito)

Bancamiga

Mecanismo de subasta

El mecanismo ha sido diseñado estratégicamente con dos objetivos principales:

Para Empresas: Facilitar que compañías venezolanas con cuentas en el extranjero liquiden divisas para pagar a proveedores internacionales y saldar acreencias de forma legal y expedita.

Para Personas Naturales (Próximamente): Se agilizarán las asignaciones para el uso de tarjetas internacionales prepagadas . Esto permitirá: Pago de servicios (streaming, suscripciones). Compras en línea ( e-commerce ). Retiro de efectivo en cajeros internacionales. Pagos directos en puntos de venta fuera de Venezuela.



Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube