Habilitan otros cuatro bancos para entrar en la subasta de divisas: conozca cuáles

El Banco Central de Venezuela (BCV) autorizo cuatro nuevas entidades financieras para participar en el sistema de subasta de divisas.
De acuerdo al medio Banca y Negocios, con esta incorporación, ya son nueve las instituciones que facilitarán a sus clientes el acceso a moneda extranjera para pagos internacionales.
A partir de esta semana se suman al sistema operativo del ente emisor:
-
Banco Exterior
-
Bancaribe
-
Banco Fondo Común (BFC)
-
Banco Venezolano de Crédito
Estas instituciones se encuentran actualmente en la fase de ajuste operativo con el BCV para iniciar las asignaciones a sus clientes en los próximos días.
Estas nuevas autorizaciones complementan al grupo que ya recibió el aval la semana pasada para comercializar hasta 300 millones de dólares:
-
Banesco
-
Mercantil
-
BBVA Provincial
-
BNC (Banco Nacional de Crédito)
-
Bancamiga
Mecanismo de subasta
El mecanismo ha sido diseñado estratégicamente con dos objetivos principales:
-
Para Empresas: Facilitar que compañías venezolanas con cuentas en el extranjero liquiden divisas para pagar a proveedores internacionales y saldar acreencias de forma legal y expedita.
-
Para Personas Naturales (Próximamente): Se agilizarán las asignaciones para el uso de tarjetas internacionales prepagadas. Esto permitirá:
-
Pago de servicios (streaming, suscripciones).
-
Compras en línea (e-commerce).
-
Retiro de efectivo en cajeros internacionales.
-
Pagos directos en puntos de venta fuera de Venezuela.
-
