Mejores aerolíneas en EEUU: descubra cuáles son las más top por sus servicios y la atención durante los viajes

A la hora de usar el transporte aéreo para viajar en Estados Unidos (EEUU), sobre todo si debe hacerlo con frecuencia, es importante tener en cuenta cuál servicio se destaca, a continuación, les presentamos las aerolíneas que han sido elegidas como las mejores por los usuarios.

Aunque se debe tener en cuenta que la elección puede depender de las necesidades de cada usuario, lo cierto es que los estadounidenses tienen sus aerolíneas de confianza con las que suelen suscribirse a programa con descuentos y beneficios a largo plazo.

En esta oportunidad les revelaremos cuáles son las más top en general, por su servicio en cabina durante los vuelos y, por supuesto, quiénes son más valorados cuando se viaja en clase económica a nivel mundial, con destacadas menciones de aerolíneas estadounidenses.

Esto, según los recientes rankings presentados por el reconocido portal de USA TODAY 10BEST, uno de los portales más populares a la hora de establecer listas que reflejan la experiencia y elección de los usuarios o consumidores, “Readers' Choice”.

Top general de las mejores aerolíneas 2025

“Desde invertir en aviones más nuevos y cómodos hasta mejorar la conectividad, el entretenimiento y las opciones gastronómicas a bordo, cada una de estas aerolíneas se compromete a hacer que los viajes aéreos sean más fluidos y agradables para los pasajeros”, señalan.

Posición 10: Alaska Airlines

Posición: 9: Singapore Airlines

Posición 8: American Airlines

Posición 7: Aer Lingus

Posición 6: Delta Air Lines

Posición 5: Turkish Airlines

Posición 4: Cathay Pacific

Top 3:

JetBlue: señalan que atiende a los pasajeros con aviones nuevos y renovados, con abundantes rutas, conectividad gratuita a bordo y generosas cantidades de espacio para las piernas en clase económica.

Destacan que JetBlue vuela a más de 100 ciudades en los EEUU, el Caribe, América Latina y Europa, con TV en vivo y Wi-Fi a bordo disponible en todos los vuelos.

Air New Zealand: esta aerolínea cuenta con una flota relativamente joven con más eficiencia de combustible.

Además, más allá del liderazgo ambiental y el compromiso de reducir su huella de carbono, la aerolínea tiene un brillante historial de seguridad y excelentes comodidades, particularmente en su clase Premium Economy.

Southwest Airlines: la popular aerolínea estadounidense se gana a los pasajeros con una serie de ventajas.

Ofrece tarifas bajas, franquicia de equipaje gratuita, sin cargos por cambios o cancelaciones de vuelos y asientos espaciosos, en comparación con sus competidores.

Aerolíneas que destacan por la calidad de su servicio de cabina

“La tripulación de cabina es uno de los elementos más críticos y pasados por alto de un vuelo, ya sea que vuele en clase económica o en primera clase. La amabilidad, el entusiasmo y la eficiencia de los asistentes de vuelo a bordo a menudo pueden hacer o deshacer la experiencia del pasajero”, explican.

Posición 10: Emirates

Posición: 9: Alaska Airlines

Posición 8: American Airlines

Posición 7: Singapore Airlines

Posición 6: Turkish Airlines

Posición 5: Delta Air Lines

Posición 4: Cathay Pacific

Top 3:

Korean Air: son reconocibles por sus elegantes uniformes diseñados por el diseñador italiano Gianfranco Ferré.

Son conocidos por ofrecer un servicio amable y confiable en todas las cabinas, y sus programas de capacitación garantizan que los miembros de la tripulación brinden un servicio atento y bien informado a los pasajeros.

Air New Zealand: el servicio es conocido por ser atento, cariñoso e infundido de personalidad, pasión y humor.

Southwest Airlines: los miembros de la tripulación de cabina no solo son atentos y confiables, sino que también se les anima a divertirse; su alegría levanta incluso los vuelos más mundanos o turbulentos.

Viajar en clase económica: estas son las aerolíneas favoritas

“Para la gran mayoría de los viajeros, volar significa sentarse en clase económica, la opción más asequible para viajar en avión. Pero no todas las clases económicas son iguales”, consideran.

Agregando que hay algunas que hacen que la experiencia de la clase económica sea más cómoda con beneficios como asientos más grandes, más espacio para las piernas y amplias opciones de entretenimiento.

Posición 10: Air France

Posición: 9: Singapore Airlines

Posición 8: American Airlines

Posición 7: Delta Air Lines

Posición 6: Turkish Airlines

Posición 5: Cathay Pacific

Posición 4: Air New Zealand

Top 3:

JetBlue: ofrece a los pasajeros de Basic Blue (también conocido como económico) el mayor espacio para las piernas de todas las aerolíneas con sede en EEUU.

Y, por un cargo adicional que varía según la ruta, los pasajeros pueden actualizar a un asiento EvenMore, que proporciona espacio adicional para las piernas.

Los pasajeros también pueden disfrutar de refrigerios y bebidas gratis, Wi-Fi gratis y DIRECTV y SiriusXM Radio en cada asiento.

Southwest Airlines: la tarifa básica de Southwest incluye entretenimiento gratuito a bordo, bebidas y refrigerios gratis y la libertad de cambiar de opinión sin cargo por cancelación.

Los viajeros pueden optar por actualizar a Choice, Choice Preferred o Choice Extra para obtener beneficios como Wi-Fi gratis y equipaje documentado.

Porter Airlines:

Es considerada como una joya escondida en la industria de la aviación de América del Norte, que ofrece vuelos regionales desde y hacia destinos en EEUU y Canadá.

Los pasajeros disfrutan de cómodos asientos, refrigerios y una variedad de opciones de bebidas, que incluyen vino y cerveza locales.

