Miami se enfría: todo sobre el frente frío y el pronóstico de las bajas temperaturas

Suscríbete a nuestros canales

Se ha anunciado que está por llegar la primera ola de frío ártico del otoño a Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), por lo que los residentes y visitantes deben estar atentos y no dejarse sorprender por las inusuales temperaturas.

El impacto del frío se debe a un fuerte frente frío de gran alcance que atraviesa la península de Florida, impulsado por una masa de aire ártico que se mueve hacia el sur de EEUU.

Se pronostica que el frente frío llegue al área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale a finales del fin de semana y el lunes, cuando las temperaturas nocturnas ronden los 60 grados Fahrenheit.

Reiteran que esta manifestación forma parte de un sistema de baja presión que se desplazará por el este de EEUU.

Asociado a este sistema hay un frente frío de gran alcance que se ubicará frente a la costa noreste del país y se extenderá hacia el sur de la Florida.

Días clave y las posibles temperaturas

Domingo, 9 de noviembre: Noche - rondando los $70°F

El frente frío comienza a acercarse al área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale. El fin de semana es cálido, húmedo y mayormente seco, con máximas alrededor de $85°F.

Lunes, 10 de noviembre: Tarde / Noche - con descenso a los $60°F

El frente frío cruza el sur de Florida. El viento gira al noroeste, trayendo aire más seco. Las temperaturas no descienden significativamente hasta la noche.

Martes, 11 de noviembre:

Destacado: Los expertos dijeron que la presencia del frente frío se sentirá con mayor intensidad la mañana del martes.

En este sentido, el meteorólogo George Rizzuto del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), indicó al portal de El Nuevo Herald que las temperaturas más bajas se registrarán entre las tres y las 5 a.m. del martes.

Los residentes se despertarán el martes con baja humedad y un viento constante del noroeste.

- Mañana - Mínimas en el rango medio de los $50°F

El pico del frío. Es la mañana más fría pronosticada. La sensación térmica (wind chill) podría hacer que se sienta como si estuviera en los $40°F debido a la brisa del noroeste.

- Tarde - máximas en los $70°F

A pesar del sol, las máximas se mantendrán más frescas, alrededor de $75°F debido al aire frío reforzado por el viento.

Miércoles, 12 de noviembre: Mañana - posiblemente aún en los $50°F

El aire seco puede persistir una noche más, manteniendo las mínimas frescas antes de que comience el calentamiento.

Hay que tener en cuenta que las condiciones marinas empeorarán drásticamente a medida que el frente se acerque, con vientos racheados e oleaje más alto que lo normal.

En el resto de Florida

Tallahassee debería prepararse para una sensación térmica cerca de los 20 grados, con una mínima de 33 grados la noche del lunes y una máxima de solo 59 el Día de los Veteranos, según el NWS.

Mientras que Gainesville estará casi igual de fría, con una mínima de 36 grados la noche del lunes y una máxima de 60 el martes.

Así mismo, en Tampa se estima una mínima de 44 grados la noche del lunes y una máxima de alrededor de 66 grados el martes.

Ahora, en Orlando también se cree que las temperaturas podrían descender al rango bajo de los 40 grados durante este período.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube