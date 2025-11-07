Matrimonio igualitario en Texas: por qué algunos jueces pueden objetar oficiar ceremonias de la comunidad gay

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) el matrimonio entre las personas del mismo sexo es legal, sin embargo, ahora ha surgido una norma en Texas que podría empañar el proceso de todo aquel que desee hacer oficial su vida en pareja, le explicamos de qué se trata.

Resulta que se ha creado una polémico en torno a decisión de la Corte Suprema de Texas que ha dado paso a una reciente modificación de las normas.

Y es que desde ahora, se permite que los jueces de Texas se nieguen a oficiar matrimonios entre personas del mismo sexo.

Destacado: el matrimonio entre personas del mismo sexo sigue siendo legal en todo Texas y en Estados Unidos gracias a la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Obergefell v. Hodges de 2015.

Vale la pena destacar que esta decisión surge de una batalla legal de años, como la de la Jueza de Paz Dianne Hensley - del condado de McLennan-, quien fue sancionada previamente por negarse a casar a parejas del mismo sexo mientras continuaba oficiando bodas heterosexuales.

De hecho, Hensley, ha estado impugnando una sanción de la Comisión Estatal de Conducta Judicial en los tribunales desde 2016.

Esto es lo que debe entender

Más específicamente, la Corte Suprema no ha emitido una nueva norma sino que ha realizado una enmienda al Código de Conducta Judicial.

Este código prohíbe a los jueces participar en actividades que pongan en duda su imparcialidad.

Incluso se agregó lo siguiente al código:

"No es una violación de estos cánones que un juez se abstenga públicamente de celebrar una ceremonia de matrimonio basándose en una creencia religiosa sincera".

Por lo que los jueces civiles tienen carta abierta para no oficiar bodas para parejas del mismo sexo por motivos religiosos y no podrán ser sancionados por la Comisión Estatal de Conducta Judicial.

Además, se debe recordar que, en el caso de Texas, los jueces no están obligados a oficiar matrimonios; solo tienen el permiso de hacerlo.

Por lo que la nueva regla les da margen para ofrecer ese servicio solo a parejas heterosexuales si sus convicciones religiosas así lo dictan.

