Bajan las temperaturas en Nueva York: ¿Es usual una nevada en noviembre?

La Gran Manzana se está preparando para una semana de frío intenso, ya que un aire polar ha llegado y ha hecho que las temperaturas bajen considerablemente.

Los neoyorquinos tendrán que abrigarse bien, porque el pronóstico indica que los termómetros se mantendrán cerca del punto de congelación, especialmente durante las noches y las primeras horas de la mañana.

Temperaturas gélidas dominan el clima de esta semana en la ciudad de Nueva York

Según los datos de AccuWeather, comienza un martes especialmente frío. La temperatura máxima apenas alcanza los 5°C (aproximadamente 42°F), mientras que la mínima se ubica en los 3°C (aproximadamente 37°F).

La sensación térmica es significativamente inferior, rondando los 2°C (aproximadamente 28°F), debido a los vientos.

A medida que avanza la semana, las temperaturas comienzan a recuperarse un poco, aunque el ambiente sigue siendo fresco.

El miércoles 12 de noviembre, se espera que la temperatura máxima alcance los 10°C (50°F), con una mínima de 6°C (43°F).

Para el jueves y viernes, las máximas se pronostican en 11°C (52°F), mientras que las mínimas bajarán a 4°C y 2°C (40°F y 35°F, respectivamente).

¡Prepárense, neoyorquinos! Se avecina una semana de frío polar y posibles nevadas ligeras.

Alerta por heladas y condiciones peligrosas de viaje en Nueva York

Las autoridades emitieron una advertencia de heladas para el martes por la mañana de este martes, 11 de noviembre, extendiéndose hasta las 9:00 a.m., lo que insta a los ciudadanos a proteger tuberías exteriores y plantas sensibles.

El fuerte viento en los días iniciales de la semana también crea condiciones de viaje potencialmente peligrosas por la reducción de la visibilidad, un factor que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) destaca en el contexto de esta ola de frío.

Se recomienda a los conductores y peatones extremar las precauciones.

¿Es usual que caiga nieve en noviembre en la ciudad de Nueva York?

Lo que necesitas saber:

Las nevadas significativas o la acumulación de nieve más importante suelen concentrarse en los meses de enero y febrero.

Noviembre marca el comienzo de la temporada fría, y aunque no es muy común, a veces se pueden ver las primeras nevadas ligeras de la temporada, especialmente hacia finales de mes (alrededor de la fecha de Acción de Gracias).

Históricamente, la fecha promedio para la primera nevada medible en el área de Central Park (Ciudad de Nueva York) suele ser más tarde, a mediados de diciembre (aproximadamente el 13 o 14 de diciembre).

Sin embargo, algunos pronósticos del clima a veces advierten sobre la posibilidad de que las primeras señales del invierno, incluyendo nevadas, puedan aparecer a finales de noviembre, incluso un poco antes de lo habitual.

