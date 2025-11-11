Día de los Veteranos: conoce los lugares que abrirán el 11 de noviembre en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El Día de los Veteranos en Estados Unidos (EEUU), que este año cae el martes 11 de noviembre, es un día festivo federal en el que el país honra a sus héroes. Este estatus implica que muchas oficinas y actividades gubernamentales estarán cerradas.

Sin embargo, dado que las empresas privadas deciden si lo consideran feriado o no, el funcionamiento de la mayoría de los servicios depende del lugar donde se trabaje.

¿Estarán abiertos los bancos y el servicio de correo?

La gran mayoría de los bancos estarán cerrados debido a que es un feriado federal. Instituciones como Chase Bank, Bank of America, Wells Fargo y Citibank no abrirán sus sucursales.

Aun así, los cajeros automáticos, la banca en línea y las opciones móviles permanecerán disponibles. Por otro lado, no habrá entrega de correo y las oficinas de correos también estarán cerradas.

¿Hay clases en las escuelas por el Día de los Veteranos?

El cierre de escuelas por el Día de los Veteranos varía según el distrito, por lo que se recomienda verificar localmente. No obstante, las principales zonas urbanas han confirmado el cese de clases.

Las Escuelas Públicas de Chicago, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York estarán cerradas en honor al día festivo.

Una excepción notable a la pausa es el mercado financiero. La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) estará abierta en el Día de los Veteranos, ya que no es un día festivo observado por dicha institución.

En cuanto a las tiendas y empresas, la decisión de abrir o cerrar depende enteramente de cada negocio individual.

