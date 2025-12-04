Duelos cruciales en la LVBP: los cuatro juegos para este jueves 4 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 4 de diciembre de 2025, la LVBP mantiene el ritmo con cuatro partidos programados que serán cruciales para la clasificación. Con la temporada regular entrando en sus etapas finales, cada encuentro representa una oportunidad vital para que los equipos sumen a sus registros.

Juegos para este jueves 4 de diciembre

A las 06:30 pm, las Águilas del Zulia se medirán ante los Tiburones de La Guaira.

A las 07:00 pm, los Caribes de Anzoátegui recibirán a los Leones del Caracas.

A las 07:00 pm, los Cardenales de Lara jugarán contra los Bravos de Margarita.

A las 07:00 pm, los Tigres de Aragua se enfrentarán a los Navegantes del Magallanes.

Esta jornada del jueves 4 de diciembre será clave para definir las posiciones de la tabla de cara a los últimos días del campeonato regular de la LVBP.

