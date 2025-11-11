El vergonzoso premio que recibió el autobús M42 de Nueva York por esta insólita razón

Suscríbete a nuestros canales

Dos autobuses de Nueva York fueron “galardonados” con premios que, lejos de causar orgullo, exponen los problemas persistentes del transporte público en la ciudad.

El grupo de defensa TransitMatters entregó el “Premio Pokey” al servicio más lento y el “Schleppie” al más poco fiable, reflejando la frustración de miles de usuarios que dependen del sistema a diario.

El autobús M42 fue el gran “ganador” del Premio Pokey por moverse a una velocidad promedio de apenas 5 mph, la más baja registrada entre las rutas analizadas.

Pese a que el tráfico mejoró ligeramente desde la implementación del sistema de tarificación por congestión, las demoras siguen siendo un desafío constante para los pasajeros de Manhattan.

Los autobuses más lentos y los más problemáticos

En tanto, el Q8 de Queens recibió el “Premio Schleppie” por ser el autobús más poco confiable, llegando a sus paradas con más de tres minutos de retraso en promedio.

Este dato refleja un problema que va más allá de la puntualidad: la congestión, los vehículos que bloquean los carriles exclusivos y la falta de supervisión continúan afectando la movilidad.

No todo fue negativo. TransitMatters reconoció con el “Premio Mazel” a la línea M79 del Upper West Side, por ser la que mostró mayor mejora en su servicio durante el último año.

Los defensores del transporte público consideran que este avance es un ejemplo de lo que se puede lograr con inversión y voluntad política.

Promesas y frustraciones entre los usuarios

Lisa Daglian, del Comité Asesor Ciudadano de la MTA, señaló que la clave está en la continuidad de las mejoras y en contar con un alcalde que priorice a los pasajeros.

En esa línea, el alcalde electo Zohran Mamdani ha prometido impulsar un plan de autobuses gratuitos y más rápidos, aunque desde Albany no se vislumbran apoyos concretos.

Mientras tanto, pasajeros como Irwin Mensch aseguran que los carriles bus bloqueados por autos particulares son una de las causas principales de la lentitud: “Los autobuses van por el tráfico normal porque los carriles no están libres”, lamentó.

Con estas denuncias y “premios” simbólicos, Nueva York enfrenta el reto de transformar su red de autobuses y recuperar la confianza de los millones de usuarios que la mantienen en movimiento.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube