Aurora boreal extrema en EEUU: descubre dónde ver el espectáculo

Este miércoles 12 de noviembre, una poderosa tormenta geomagnética, catalogada como severa (Nivel G4 en una escala que va de G1 a G5), está impactando la Tierra, alcanzando su punto más intenso a lo largo del día.

Los científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) han elevado la alerta debido a esta perturbación, que es el resultado directo de la reciente y extrema actividad solar.

¿Qué provoca este fenómeno?

Una erupción solar o llamarada es una intensa explosión de radiación en la atmósfera del Sol, que a menudo viene acompañada de una Eyección de Masa Coronal (CME): una liberación masiva de plasma y campo magnético hacia el espacio.

Cuando esta materia cargada golpea el campo magnético terrestre (la magnetosfera), produce una tormenta geomagnética.

En este caso, una o varias CMEs lanzadas por el Sol en los últimos días son las responsables de este evento de nivel G4, que significa una severa perturbación del campo geomagnético.

Consecuencias de una tormenta G4

La energía de las partículas solares puede chocar con la magnetosfera, lo que a su vez puede inducir corrientes eléctricas tanto en la superficie terrestre como en la atmósfera, explica la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Las autoridades han emitido alertas a los operadores de infraestructura crítica, ya que esto puede ocasionar:

Problemas de control de voltaje y posibles interrupciones menores en los sistemas eléctricos.

Errores en la navegación GPS y fallas intermitentes en las comunicaciones por radio de alta frecuencia y satélite.

Un mayor arrastre para los satélites en órbita baja.

La buena noticia es que se intensifica y expande la visibilidad de la aurora boreal.

Formación de aurora boreal debido a la tormenta G4

La aurora boreal, también conocida como las luces del norte, es un fenómeno fascinante que ocurre cuando el viento solar, que son partículas cargadas que el Sol expulsa, choca con la atmósfera superior de la Tierra.

Aunque el campo magnético de nuestro planeta desvía la mayoría de estas partículas, en los polos, donde las líneas del campo son más débiles, algunas logran entrar en la atmósfera.

Al colisionar con los átomos de oxígeno y nitrógeno que se encuentran en el aire, estos átomos se excitan.

Y cuando regresan a su estado de energía normal, emiten luz en diferentes longitudes de onda, creando ese impresionante espectáculo de luces de colores que todos admiramos.

¿En qué lugares de Estados Unidos se verá este fenómeno?

Gracias a la intensa actividad del nivel G4, las auroras boreales están apareciendo en latitudes inusuales en el hemisferio norte, abarcando gran parte de Estados Unidos.

Se anticipan avistamientos principalmente durante la noche del miércoles 12 de noviembre y tal vez en la madrugada del jueves, reseña Heraldo USA.

Es fundamental encontrar cielos despejados y minimizar la contaminación lumínica.

Se espera que la aurora sea visible en el Medio Oeste y en los estados del Norte, pero también podría verse en áreas mucho más al sur, como:

Medio Oeste: Iowa.

Iowa. Sur: Texas, Alabama, Georgia y el norte de Florida.

Texas, Alabama, Georgia y el norte de Florida. Oeste: Incluso estados como California y Arizona podrían tener la oportunidad de ver algo en el horizonte.

