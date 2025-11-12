Arrestan a chef mexicano en Nueva Jersey: así va la recaudación de la comunidad para liberarlo

Suscríbete a nuestros canales

El olor a tortillas recién hechas aún llena el aire en Emilio’s Kitchen, el acogedor restaurante mexicano de Atlantic Highlands, Nueva Jersey. Sin embargo, el chef Ruperto Vicens Márquez ya no está al frente de la parrilla, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El chef mexicano, de 38 años y originario de Puebla, fue arrestado por agentes de ICE el 19 de octubre mientras se dirigía a su trabajo. Desde entonces, permanece detenido en un centro de Newark, lo que ha generado a su familia mucha angustia.

¿Qué alegan las autoridades federales sobre el chef detenido?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó a Ruperto Vicens Márquez como un "extranjero ilegal de México". El DHS citó una detención previa por resistirse al arresto y una "orden final de deportación" emitida por un juez en julio.

El hermano y socio del chef, Emilio Vicens Márquez, relató que la noticia fue un golpe devastador, especialmente para su cuñada y sus tres hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses.

¿Qué dice la defensa del chef sobre su estatus legal?

El abogado de Ruperto, Steven Lyons, rechaza las afirmaciones del gobierno de Trump, asegura que su cliente posee un permiso de trabajo válido hasta 2028. Lyons también sostiene que el chef tiene una solicitud pendiente de asilo migratorio para regularizar su estatus.

Lyons aclaró que el cargo previo citado por ICE fue desestimado en 2010 y fue una infracción municipal, no un delito. El abogado confía en obtener su libertad condicional en una audiencia de fianza programada para el próximo 13 de noviembre.

¿Cómo apoya la comunidad a Ruperto Vicens Márquez?

El arresto del chef, que es considerado una persona muy querida en la comunidad, ha causado una gran indignación. La alcaldesa de Atlantic Highlands, Lori Hohenleitner, se ha puesto a la cabeza del apoyo.

Hohenleitner ha visitado a la familia y es la organizadora de una campaña en GoFundMe que busca cubrir los gastos legales. Hasta este martes, la campaña había recaudado más de $95.000, lo que demuestra que la comunidad trata a los hermanos Vicens como "familia".

