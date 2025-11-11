¡Alarma en Laredo! Piden vacunas urgentes para evitar la "trifecta mortal": cómo protegerse

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades del Departamento de Salud de Laredo, Texas, emitieron una alerta urgente a la comunidad por el riesgo inminente de tres virus respiratorios.

De acuerdo con el reporte, estas infecciones podrían atacar simultáneamente este invierno, causando una temporada de "trifecta respiratoria" que podría sobrecargar los hospitales locales.

La información se dio a conocer a través del Richard Chamberlain, director de Salud, reportó en su sitio web El Mañana de Nuevo Laredo.

Piden vacunas urgentes para evitar la "trifecta mortal"

Según refirió el médico especialista, la principal medida de protección es la vacunación contra los tres patógenos: Influenza (gripe), virus sincitial respiratorio (VSR) y COVID-19 (con la nueva fórmula).

En ese contexto, Chamberlain advirtió que la vacunación masiva es vital para proteger las vidas y evitar el colapso del sistema hospitalario.

Vacunas disponibles

Las vacunas contra la influenza y el VSR están disponibles con un costo de $30 dólares (la de VSR es gratis para niños menores de dos años).

Además, Laredo recibió un lote de dosis de COVID para aplicarlas gratuitamente a quienes no tienen cobertura de salud.

La amenaza afecta especialmente a los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con condiciones médicas preexistentes, quienes desarrollan síntomas más graves si contraen más de un virus a la vez.

