Comida más barata en Texas: el mapa oculto de tiendas outlet que todos buscan

Mientras el costo de vida continúa en ascenso, los precios de los alimentos no dan tregua a las familias del norte de Texas.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyecta que los comestibles seguirán aumentando tanto en lo que resta de 2025 como en 2026, lo que agrava el impacto en los hogares de bajos y medianos ingresos.

Según datos analizados por NBC 5 Investigates, las familias del área de Dallas-Fort Worth pagan algunos de los precios más altos del estado por productos básicos.

Buscar comida más barata en tiendas outlet

Ante esta realidad, muchos consumidores buscan alternativas en los supermercados de liquidación. Lois Miller, residente de Fort Worth, recorre los pasillos de Town Talk Foods, un negocio que vende alimentos provenientes de excedentes, inventarios no vendidos y productos descatalogados.

“De una visita a la tienda a la siguiente, puedo ver cómo suben los precios”, afirmó Miller mientras encontraba productos a mitad de precio. Por ejemplo, una bolsa de café de medio kilo cuesta solo 2 dólares, cuando en el mercado tradicional alcanzaría los 14.

Doug White, representante de Town Talk Foods, explicó que muchos artículos están cerca de su fecha de consumo preferente, pero siguen siendo seguros si se manipulan correctamente.

El USDA aclara que la mayoría de los alimentos pueden consumirse después de la fecha impresa, siempre que se mantengan las condiciones adecuadas de conservación.

Ahorrar y evitar el desperdicio

Clientes como Kristi Moody afirman que comprar productos con fechas próximas de vencimiento no solo ayuda al bolsillo, sino que también reduce el desperdicio de comida. “Me gusta pensar que evitamos tirar alimentos que están en perfecto estado”, comentó.

Town Talk Foods tiene tiendas en Fort Worth, Weatherford y Arlington, y actualiza su inventario mediante redes sociales para informar sobre nuevos envíos.

En paralelo, los bancos de alimentos del norte y área de Tarrant ofrecen recursos gratuitos para quienes necesitan asistencia.

Los residentes pueden llamar al 2-1-1 o visitar los portales del Banco de Alimentos del Norte de Texas y Feeding Texas para ubicar despensas locales.

