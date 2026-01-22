Donald Trump: reunión con Zelenski ha sido "buena" y todos quieren el fin de la guerra

Suscríbete a nuestros canales

Davos (EFE). El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves al término de su reunión en Davos con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que el encuentro para abordar el fin de la guerra de Rusia en Ucrania ha sido "bueno" y reiteró que ambas partes quieren alcanzar la paz.



"Creo que la reunión fue buena. Es un proceso en curso y mucha gente está muriendo", dijo Trump ante la prensa a la salida del encuentro, que duró algo menos de una hora.



El presidente estadounidense apuntó a que sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner se entrevistarán el viernes en Moscú con el líder ruso, Vladímir Putin.



"Tuve una reunión muy buena con Zelenski. Todo el mundo quiere que la guerra termine", repitió Trump, tras haber asegurado que tan solo el mes pasado murieron en el conflicto 30.000 personas, sobre todo soldados.



"Es realmente una guerra que tiene que acabar", subrayó el presidente de EE.UU.

La comunicación es constante

Por su parte, el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski declaró a los medios tras la reunión que el encuentro había sido "muy bueno", "productivo y sustancial".



"Hablamos sobre el trabajo de los equipos, y prácticamente cada día hay reuniones o comunicación. Los documentos están aún más preparados" afirmó, y explicó que hoy "también hablamos sobre la defensa antiaérea para Ucrania".



El portavoz de la Presidencia ucraniana Serguí Nikifórov, por su parte, dijo que hacia el final de la reunión Trump y Zelenski habían tenido una "breve charla a solas".



Tras su discurso en el Foro Económico Mundial Zelenski dijo sobre las palabras de Trump que no está seguro "de que Putin quiera terminar esta guerra".



Pero "su economía está muy cansada y su Ejército también, con 35.000 soldados rusos muertos cada mes", dijo.



"Depende de ellos si quieren continuar la guerra o no. Nosotros queremos detener esta guerra y creo que el presidente Trump puede hacerlo, porque él mantiene un diálogo con Putin al mismo nivel, no todo el mundo lo tiene", señaló Zelenski. EFE

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.