"Ya no tengo que pensar solo en la paz": Donald Trump lanza controversial mensaje a Noruega

Una nueva controversia diplomática surgió luego de que Donald Trump enviara un mensaje directo al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, tras quedar fuera del Premio Nobel de la Paz.

En el texto, el líder estadounidense expresó su inconformidad con la decisión y afirmó que ya no se siente obligado a priorizar únicamente la paz, una declaración que provocó reacciones en distintos sectores internacionales, según explicó el medio Euronews.

La autenticidad de la advertencia fue confirmada por fuentes cercanas al caso y por el propio jefe de Gobierno noruego a medios locales. Aunque el mensaje fue dirigido a Støre, expertos recordaron que el Ejecutivo noruego no interviene en la elección del Nobel, ya que esta responsabilidad recae en el Comité Nobel Noruego, un organismo independiente del poder político.

Trump ha manifestado en varias oportunidades su interés en obtener el galardón, lo que ha alimentado debates sobre su política exterior y su búsqueda de reconocimiento internacional.

La controversia aumentó tras la visita de la líder opositora venezolana María Corina Machado a la Casa Blanca, donde entregó a Trump su medalla del Nobel de la Paz 2025 como gesto simbólico.

Machado explicó que el acto buscaba reconocer el apoyo del presidente estadounidense a la causa democrática venezolana, un gesto que no tardó en generar críticas y debate internacional.

"Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras más, ya no siento la obligación de pensar puramente en la paz".

Ante la polémica, el Instituto Nobel reiteró que el Premio de la Paz no puede transferirse, compartirse ni retirarse, conforme a los estatutos de la Fundación Nobel y el testamento de Alfred Nobel.

Aunque la medalla puede entregarse físicamente o incluso subastarse, el título oficial permanece de forma exclusiva en manos del galardonado.

