Novedades sobre el tren bala Brightline West en EEUU: ajustes en presupuesto, fechas y rutas

Tras el entusiasmo inicial de las obras preliminares, el proyecto Brightline West -el primer sistema ferroviario de alta velocidad real en Estados Unidos (EEUU)- enfrenta un panorama de realismo financiero y logístico al iniciar este 2026.

Aunque la meta de conectar el sur de California con Las Vegas en un trayecto de apenas dos horas se mantiene firme, los viajeros deberán esperar un poco más de lo previsto originalmente.

El tren será 100% eléctrico y de cero emisiones, lo cual es un punto clave para las regulaciones ambientales de California y un beneficio para la salud pública de las comunidades cercanas a la I-15.

Nuevos plazos: el horizonte de 2029

A diferencia de los planes que situaban la inauguración a tiempo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la empresa ha confirmado que el objetivo actual es iniciar operaciones comerciales a finales de 2029.

Este ajuste permite completar las fases de construcción pesada y las rigurosas pruebas de seguridad que requieren trenes capaces de alcanzar las 200 millas por hora (320 km/h).

Presupuesto y desafíos financieros

El costo también ha crecido, según documentos recientes de finales de 2025 y principios de 2026, la inversión estimada ha pasado de los 12.000 millones iniciales a aproximadamente 21.500 millones de dólares.

Este incremento responde a la inflación de materiales, ajustes en el trazado y la complejidad de las obras en pasos montañosos como el Cajon Pass.

Para cubrir la brecha, Brightline ha solicitado préstamos federales adicionales de hasta 6.000 millones de dólares a través del programa Build America Bureau.

Cambios en el mando: experiencia europea para el desierto americano

Además, esta semana, el proyecto dio un giro estratégico en su estructura directiva.

Nicolas Petrovic, exdirector ejecutivo de Eurostar -el servicio que une Londres con París-, ha sido nombrado CEO de Brightline Holdings.

Su experiencia gestionando rutas internacionales de alta velocidad será vital para la fase de implementación.

Por su parte, Michael Reininger pasará a enfocarse exclusivamente en la dirección de Brightline West, supervisando la ejecución directa en el terreno.

¿Cómo funcionará el servicio?

Para quienes planean su movilidad futura, el sistema no solo busca velocidad, sino conectividad:

Trayecto: 218 millas (351 km) siguiendo principalmente la mediana de la autopista I-15.

Estaciones: Las Vegas (Nevada), Victor Valley, Hesperia y Rancho Cucamonga (California).

Las Vegas (Nevada), Victor Valley, Hesperia y Rancho Cucamonga (California). Conexión con Los Ángeles: aunque el tren no llega directamente al centro de L.A., la estación de Rancho Cucamonga estará integrada con Metrolink.

Se planean boletos unificados para que los usuarios puedan viajar desde Union Station en Los Ángeles hasta Las Vegas con un solo proceso de transbordo.

Actualmente, las cuadrillas continúan con trabajos de perforación geotécnica y mejoras de infraestructura en la futura estación de Las Vegas.

Aunque los rieles aún no se han colocado, el movimiento de tierras en el sur de California marca el inicio de una transformación que promete eliminar millones de autos de las carreteras anualmente.

