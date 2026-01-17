Claves del “Gran Plan de Salud” 2026: así es la propuesta de la administración Trump

Suscríbete a nuestros canales

Tras el anuncio oficial realizado por el presidente Donald Trump, el panorama sanitario de Estados Unidos (EEUU) podría entrar en una fase de transformación radical.

El denominado "Gran Plan de Salud" no es solo un reto legislativo para la actual administración, es un cambio de paradigma que busca desmantelar definitivamente la Ley de Atención Médica Asequible (Obamacare).

Esto, para sustituirla por un modelo basado en la competencia y la responsabilidad individual.

El plan ha sido criticado por la falta de detalles sobre el financiamiento total, estimado en $500 mil millones iniciales.

Además, la descentralización hacia los estados (mediante "bloques" de dinero) podría crear una desigualdad: un latino en California podría tener mejores beneficios que uno en Texas o Nuevo México, dependiendo de cómo su gobernador gestione los fondos.

El cambio fundamental: el dinero directo al bolsillo

La diferencia principal radica en quién recibe el apoyo del gobierno.

Bajo el sistema anterior, el subsidio iba directamente a las compañías de seguros.

El plan de Trump propone pagos directos a los consumidores.

La lógica es simple: si el ciudadano tiene el dinero, las aseguradoras tendrán que competir bajando precios y mejorando servicios para atraerlo.

Además, se introducen las Cuentas de Ahorro de Salud (HSA) individuales, permitiendo ahorrar hasta $10.000 anuales libres de impuestos para gastos médicos.

El plan incluye una orden ejecutiva para que los hospitales publiquen sus precios reales de antemano. Esto podría reducir las facturas sorpresa.

Cronología de la transición: a corto y mediano plazo

Para evitar el caos, el plan contempla una implementación por etapas:

2027: inicio de la transición hacia el nuevo sistema de pagos directos y apertura masiva de HSAs.

2028: implementación plena del sistema, eliminando por completo los mandatos obligatorios.

inicio de la transición hacia el nuevo sistema de pagos directos y apertura masiva de HSAs. 2028: implementación plena del sistema, eliminando por completo los mandatos obligatorios.

Aspecto Obamacare (ACA) Gran Plan Trump (2026) Impacto en el Bolsillo Mandato Multa si no tienes seguro Voluntario (Sin multas) Más libertad, mayor riesgo Subsidios A las aseguradoras Directo al ciudadano Control sobre el plan Límite de Ingreso 400% Nivel de Pobreza 700% Nivel de Pobreza Más familias califican Prima Mínima Variable Desde $5 USD mensuales Ideal para bajos ingresos Preexistencias Garantizado por ley Fondos federales especiales Protegido pero en debate

¿Cómo afecta esto a la comunidad inmigrante y latina?

El impacto es mixto y depende del perfil de cada hogar:

Trabajadores con bajos ingresos: la propuesta de una prima mínima de $5 dólares mensuales para quienes están cerca del nivel de pobreza federal es un alivio significativo.

la propuesta de una prima mínima de $5 dólares mensuales para quienes están cerca del nivel de pobreza federal es un alivio significativo. Familias de clase media: al elevar el límite de elegibilidad al 700% de la pobreza federal (hogares con ingresos de aprox. $80.000 - $100.000), muchas familias que antes pagaban primas completas ahora recibirán ayuda.

al elevar el límite de elegibilidad al 700% de la pobreza federal (hogares con ingresos de aprox. $80.000 - $100.000), muchas familias que antes pagaban primas completas ahora recibirán ayuda. Jóvenes sanos: al eliminarse la multa por no tener seguro, los jóvenes pueden optar por "planes catastróficos" mucho más baratos o simplemente no contratar seguro sin ser penalizados.

al eliminarse la multa por no tener seguro, los jóvenes pueden optar por "planes catastróficos" mucho más baratos o simplemente no contratar seguro sin ser penalizados. Pacientes crónicos: este es el punto de mayor fricción. Trump propone "pools" o fondos federales de alto riesgo para cubrir enfermedades graves, buscando que las primas del resto de la población bajen.

este es el punto de mayor fricción. Trump propone "pools" o fondos federales de alto riesgo para cubrir enfermedades graves, buscando que las primas del resto de la población bajen. La oposición advierte que si estos fondos no se financian correctamente, los enfermos podrían enfrentar esperas o costos altos.

Pasos para protegerse hoy

A pesar de la incertidumbre política, hay acciones concretas que puede tomar:

No cancele su seguro actual: los subsidios están garantizados por los próximos dos años. Mantener su cobertura es vital mientras el Congreso define los detalles.

Considere abrir una cuenta HSA: si su banco (como Wells Fargo o plataformas como Chime) ya ofrece cuentas de ahorro de salud, empiece a investigar. Es una herramienta poderosa para deducir impuestos.

Monitoree la "App Federal" de comparación: se espera que el gobierno lance una herramienta bilingüe para comparar planes privados de manera transparente, similar a cómo se compran vuelos o se reservan hoteles.

