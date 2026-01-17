Deuda de estacionamiento: la nueva táctica policial para cobrar multas antiguas bajo amenaza de arresto

Suscríbete a nuestros canales

En un mundo donde las llamadas de desconocidos suelen ser fraudes, el Departamento de Policía del Municipio de Perkins (Ohio) está rompiendo el molde con una estrategia que ha tomado a muchos por sorpresa este 2026.

Si tu teléfono suena y el identificador muestra a la policía local, no cuelgues: podrías estar a un paso de una orden de arresto por una simple multa de estacionamiento olvidada.

Esta iniciativa forma parte de una campaña masiva para "limpiar y actualizar" los registros de deudas pendientes del municipio, contactando personalmente a los infractores antes de que su situación legal se complique.

Una llamada de cortesía antes del tribunal

A través de un comunicado oficial, el departamento explicó que sus oficiales están realizando llamadas directas a los ciudadanos con multas de estacionamiento impagas. El objetivo es notificar el saldo adeudado y ofrecer una oportunidad de resolución inmediata.

Sin embargo, la advertencia es clara:

“Si la multa no se resuelve, el caso puede ser remitido al tribunal, donde potencialmente podría convertirse en una orden de arresto”, señaló el departamento en sus redes sociales.

La reacción ciudadana: ¿Cortesía o presión?

A pesar de lo intimidante que puede sonar recibir una llamada policial, muchos residentes de la zona, como los de la vecina Sandusky, ven la medida con buenos ojos.

Dale Towne , residente local, considera que es un acto de cortesía: "Si te contactan con antelación, antes de que llegue el tema de la orden judicial, al menos te están avisando".

Vivian Clark es más pragmática: "Si te ponen una multa, más vale que la pagues, porque si no, no quieres que te encierren por una tontería".

Johnnie Johnson añade un consejo de oro para evitar estafas: "Si tienes una multa, págala. Pero si no la tienes, no le des dinero a cualquiera que te llame. Mi mamá crió a un tonto, no a un idiota".

¿Cómo saber si la llamada es real?

Para evitar caer en manos de estafadores que busquen suplantar a la autoridad, la policía recomienda que, ante cualquier duda, el ciudadano cuelgue y marque directamente al número oficial del Departamento de Policía de Perkins Township: 419-627-0824.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube