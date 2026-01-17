De interés

Deuda de estacionamiento: la nueva táctica policial para cobrar multas antiguas bajo amenaza de arresto

Si tu teléfono suena y el identificador muestra a la policía local, no cuelgues: podrías estar a un paso de una orden de arresto

Por Martín Sojo
Sabado, 17 de enero de 2026 a las 08:00 am

En un mundo donde las llamadas de desconocidos suelen ser fraudes, el Departamento de Policía del Municipio de Perkins (Ohio) está rompiendo el molde con una estrategia que ha tomado a muchos por sorpresa este 2026.

Si tu teléfono suena y el identificador muestra a la policía local, no cuelgues: podrías estar a un paso de una orden de arresto por una simple multa de estacionamiento olvidada.

Esta iniciativa forma parte de una campaña masiva para "limpiar y actualizar" los registros de deudas pendientes del municipio, contactando personalmente a los infractores antes de que su situación legal se complique.

Una llamada de cortesía antes del tribunal

A través de un comunicado oficial, el departamento explicó que sus oficiales están realizando llamadas directas a los ciudadanos con multas de estacionamiento impagas. El objetivo es notificar el saldo adeudado y ofrecer una oportunidad de resolución inmediata.

Sin embargo, la advertencia es clara:

“Si la multa no se resuelve, el caso puede ser remitido al tribunal, donde potencialmente podría convertirse en una orden de arresto”, señaló el departamento en sus redes sociales.

La reacción ciudadana: ¿Cortesía o presión?

A pesar de lo intimidante que puede sonar recibir una llamada policial, muchos residentes de la zona, como los de la vecina Sandusky, ven la medida con buenos ojos.

  • Dale Towne, residente local, considera que es un acto de cortesía: "Si te contactan con antelación, antes de que llegue el tema de la orden judicial, al menos te están avisando".

  • Vivian Clark es más pragmática: "Si te ponen una multa, más vale que la pagues, porque si no, no quieres que te encierren por una tontería".

  • Johnnie Johnson añade un consejo de oro para evitar estafas: "Si tienes una multa, págala. Pero si no la tienes, no le des dinero a cualquiera que te llame. Mi mamá crió a un tonto, no a un idiota".

¿Cómo saber si la llamada es real?

Para evitar caer en manos de estafadores que busquen suplantar a la autoridad, la policía recomienda que, ante cualquier duda, el ciudadano cuelgue y marque directamente al número oficial del Departamento de Policía de Perkins Township: 419-627-0824.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Nueva York
Estados Unidos
Sabado 17 de Enero - 2026
AMÉRICA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América