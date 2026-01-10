Saltar el torniquete sale caro: el Metro de Nueva York sube las multas

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de transporte subterráneo, operado bajo las directrices de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), aplica con rigor las denominadas Rules of Conduct. El incumplimiento de estas normas en el Metro de Nueva York no solo genera multas administrativas procesadas por el Transit Adjudication Bureau (TAB), sino que, dependiendo de la gravedad o reincidencia, puede resultar en antecedentes penales o breves periodos de reclusión.

El control abarca desde la evasión del pago hasta comportamientos que interfieren con la comodidad de los pasajeros.

Tarifas y conductas sancionables en estaciones

El impago del pasaje es la infracción con mayor vigilancia en la red. Quienes evaden el torniquete reciben una advertencia en la primera ocasión, pero la reincidencia en un lapso de cuatro años eleva el costo a 100 dólares (con opción a un crédito OMNY si se liquida a tiempo) y a 150 dólares en la tercera falta. Por otro lado, actividades como fumar, vapear, consumir alcohol o realizar apuestas por dinero dentro de las instalaciones conllevan una penalización fija de 50 dólares.

Infracción Monto de la Multa Evasión de tarifa (2.ª vez) $100 Reventa de tarjetas o acceso $60 Ocupar más de un asiento o pies en el asiento $50 Tirar basura o escupir $100 Uso de bicicletas o patinetas $100

Respecto a estas medidas, José M., usuario residente en el Bronx, señaló:

"Me detuvieron por saltar el torniquete y me explicaron que si lo vuelvo a hacer la multa será de 100 dólares; es mejor pagar el pasaje con OMNY que arriesgarse a un registro policial".

Consecuencias penales y restricciones de seguridad

El reglamento estipula que ciertas violaciones pueden escalar a la justicia penal bajo la sección 1050.10. Esto ocurre principalmente en casos de vandalismo grave, posesión de armas o cuando la evasión del pago se tipifica como "robo de servicios".

Un juez de la Corte Criminal de Nueva York tiene la potestad de imponer hasta 10 días de cárcel. Asimismo, acciones de alto riesgo como viajar entre vagones, sacar objetos por las ventanas o lanzar elementos hacia las vías se sancionan con montos de entre 75 y 100 dólares.

Sobre la cotidianidad de estas reglas, Elena R., quien transita diariamente desde Queens, comentó:

"Mucha gente no sabe que poner la mochila en el asiento de al lado o los pies sobre la base también es motivo de multa; a un conocido le dieron una boleta de 50 dólares por ocupar espacio de más en hora pico".

Las normativas también restringen el ruido excesivo (más de 85 dBA) y el uso de equipos de sonido que interfieran con los anuncios oficiales, con multas de 25 dólares. La identificación ante el personal de la MTA o la policía es obligatoria al momento de ser interceptado por una infracción.

