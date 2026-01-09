Fianzas reembolsables: solo estos perfiles deberán pagar depósito para entrar a EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La circulación de informaciones imprecisas en plataformas digitales ha generado confusión sobre los costos reales para viajar a territorio estadounidense, sin embargo, la aplicación de una fianza migratoria de entre 5.000 y 15.000 dólares no es una medida administrativa general.

Este monto no representa el costo del visado ni garantiza que la solicitud sea aprobada; se trata de una garantía financiera que los oficiales consulares pueden solicitar de forma discrecional y excepcional únicamente a nuevos solicitantes que presenten un perfil de vulnerabilidad o riesgo de permanencia ilegal.

Alcance de la medida y libertad de tránsito

A diferencia de las versiones que sugieren restricciones geográficas, los ciudadanos que posean una visa B1/B2 vigente pueden ingresar a Estados Unidos a través de cualquier puerto de entrada, incluyendo los aeropuertos de Nueva York, Washington o Boston, sin que se les exija este desembolso adicional.

La medida no tiene carácter retroactivo, por lo que los viajeros recurrentes con historial limpio no enfrentan cambios en sus trámites habituales. El Departamento de Estado mantiene que el proceso de inspección en los aeropuertos (CBP) sigue basándose en la entrevista individual y la documentación estándar.

Sobre esta situación, el abogado de inmigración Nelson García comentó:

"La fianza es un recurso de última instancia que busca asegurar el retorno del solicitante a su país de origen en casos muy específicos donde los lazos económicos o sociales no son totalmente claros para el oficial".

Proceso de liberación y condiciones de devolución

El depósito realizado bajo este concepto es reembolsable, siempre y cuando el beneficiario cumpla estrictamente con los términos de su estadía.

Para que el dinero sea devuelto, el viajero debe ingresar legalmente, respetar el tiempo autorizado por el oficial de migración en el puerto de entrada y registrar su salida del país antes del vencimiento de su permiso.

Si el usuario excede el tiempo de permanencia, trabaja sin autorización o viola cualquier norma migratoria, pierde el derecho a reclamar la suma depositada.

Una solicitante reciente en la sección consular, quien prefirió reservar su apellido, relató su experiencia:

"Fui a mi entrevista de renovación la semana pasada en la embajada y en ningún momento se mencionó este pago; el proceso fue el de siempre y me entregaron mi visa sin pedir depósitos adicionales".

Para la gestión de este trámite, en caso de ser requerido, el solicitante debe seguir las instrucciones directas del consulado, ya que no existen gestores externos autorizados para la recaudación de estos fondos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube