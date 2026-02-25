¿Cerrarán el parque nacional Morrocoy? Estas son las medidas anunciadas por Delcy Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

La Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, realizó este martes 24 de febrero distintos anuncios para la protección del parque nacional Morrocoy en el estado Falcón..

Durante una visita al emblemático sitio turístico, Rodríguez aclaró que no está contemplado el cerrar el acceso, pero explicó que es necesario tomar medidas tras registrarse un incremento del 17% en la movilización turística durante los Carnavales 2026.

¿Cuáles son las medidas anunciadas por la presidenta Encargada?

El programa "Pesca tu Plástico" se fortalece para combatir la contaminación marina, destacando que en el mundo se venden 5 mil millones de bolsas al año que terminan en los océanos. El anclaje de embarcaciones en el Parque Nacional Morrocoy ahora se realizará exclusivamente en boyas y no sobre los corales. Se hará un plan interdisciplinario para convertir al Parque Nacional Morrocoy en un referente de turismo sostenible.

Rodríguez hizo un llamado a operadores turísticos, pescadores y usuarios para que se sumen a este esfuerzo de conservación y cumplimiento de las regulaciones ambientales.

Anuncian creación de la Capitanía del Puerto de Morrocoy

La instancia estará encargada de la vigilancia, seguridad y regulación para el mantenimiento de los espacios.

Estarán a cargo las autoridades de los ministerios de Ecosocialismo, Turismo y otros entes competentes.

