Fentanilo en SoMa: el giro policial y de salud pública que promete cambiar San Francisco

Suscríbete a nuestros canales

San Francisco da un giro drástico en su estrategia para combatir la crisis del fentanilo. El alcalde Daniel Lurie oficializó la creación del Centro RESET (Control Rápido, Apoyo, Evaluación y Triaje), una pieza clave de su iniciativa "Rompiendo el Ciclo".

El modelo busca terminar con la tolerancia al consumo de drogas en la vía pública, ofreciendo una vía que evita tanto el encarcelamiento automático como el colapso de las salas de emergencia.

¿Qué es el Centro RESET y cómo funcionará?

El centro operará como una estación intermedia para personas arrestadas por intoxicación pública. En lugar de ser procesados en una prisión común, los individuos serán trasladados a un entorno supervisado por profesionales de la salud.

Ubicación estratégica: Se instalará en el 444 de la calle Sexta , a pasos del Palacio de Justicia.

Operación: Será supervisado por la Oficina del Sheriff y el Departamento de Salud Pública (DPH), con el apoyo operativo de Connections Health Solutions .

El proceso: Una vez en el centro, los pacientes recibirán atención para estabilizarse. Al recuperar la sobriedad, se les ofrecerán opciones directas de tratamiento y recuperación antes de ser dados de alta.

Orden público vs. Compasión

La administración de Lurie defiende que este modelo elimina la falsa elección entre tener calles limpias y ser compasivos con los adictos.

"El Centro RESET permite a nuestros oficiales arrestar a quienes consumen drogas en público con una velocidad y un volumen sin precedentes", afirmó el alcalde Lurie, subrayando que el objetivo es recuperar los barrios del sur de Market (SoMa).

Por su parte, el supervisor Matt Dorsey calificó la medida como el cambio de política más relevante desde el inicio de la epidemia del fentanilo, enfatizando que la tolerancia al consumo en las calles "no ha ayudado a nadie" a lo largo de los años.

Un ecosistema de recuperación

El Centro RESET no es una medida aislada. Forma parte de un plan integral que incluye:

Programa Journey Home: Ampliación de recursos para el retorno seguro.

Centro 24/7 en Geary Street: Un espacio de estabilización de crisis que funciona día y noche.

Vivienda Provisional: Nuevos programas enfocados específicamente en personas que han iniciado su proceso de recuperación.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube