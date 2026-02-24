Votó por Trump y ahora pide clemencia: el drama del republicano de Miami cuya pareja inmigrante será deportada

Suscríbete a nuestros canales

El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos sigue golpeando directamente a bases electorales que, hasta hace poco, se consideraban a salvo.

Así lo refleja el caso de Wayne DeMario, un simpatizante republicano y propietario de un negocio en Miami, quien solicita desesperadamente la intervención del presidente Donald Trump para evitar la deportación de su pareja cubana.

El caso de Yamile Alcantu pone de relieve una realidad creciente: las redadas masivas y las órdenes de expulsión están alcanzando a inmigrantes con décadas de residencia y estatus legal previo, desafiando las expectativas de quienes votaron por un sistema de deportación "selectivo".

De la lealtad al ruego: el caso Alcantu

Wayne DeMario, dueño de Wayne’s Guitar World, relató ante las cámaras de Local 10 el impacto de la detención de su prometida, con quien comparte su vida desde hace 20 años.

Ambos apoyaron activamente la campaña de Trump, bajo la creencia de que las medidas migratorias no afectarían a personas de "buen carácter".

El arresto: Alcantu fue detenida hace ocho meses durante un operativo de ICE y trasladada a centros en Jacksonville y, posteriormente, Luisiana.

El antecedente: Aunque ingresó legalmente hace 25 años vía Lotería de Visas, un incidente menor de tráfico en 2008 (donde se hallaron tres pastillas de Xanax en sus pertenencias) derivó en una orden de deportación que permaneció latente durante años.

Situación actual: Pese a que Alcantu cumplía con sus citas periódicas ante ICE, fue arrestada en junio pasado y, según su pareja, no ha sido presentada ante un juez de inmigración desde su traslado a Luisiana.

Un cambio de reglas sin distinciones

La administración actual ha intensificado los procesos de expulsión, eliminando matices que antes protegían a ciertos grupos:

Cancelación de Programas: El año pasado se pusieron fin a los programas de parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Inmigración Legal en la Mira: El Ejecutivo ha expresado su intención de deportar incluso a inmigrantes legales, una postura que contradice las promesas de campaña de enfocarse únicamente en criminales violentos. Impacto en la Comunidad Cubana: A pesar del fuerte respaldo histórico del exilio cubano al Partido Republicano, la eliminación de libertades condicionales ha dejado a miles de ciudadanos de la isla en un limbo legal.

Consecuencias económicas y personales

Para DeMario, la detención no solo es una tragedia emocional, sino un colapso financiero. Al perder el ingreso de su pareja y asumir los elevados costos de abogados y gastos de detención, el empresario ha tenido que recurrir a campañas de recaudación de fondos para sobrevivir.

"No considero justo el trato recibido... ella es una persona de buen carácter", expresó DeMario, quien reconoció haber orado por los líderes que hoy ejecutan la orden de separar a su familia.

