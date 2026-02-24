El Cártel de Sinaloa pierde a un jefe en Miami mientras México arde por la muerte de "El Mencho"

Suscríbete a nuestros canales

En un entorno de máxima seguridad, un presunto líder de alto rango del Cártel de Sinaloa se presentó este martes ante un tribunal federal en el sur de Florida.

Esta audiencia se lleva a cabo en un momento crucial de reconfiguración del mapa criminal en México, especialmente tras la reciente muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", quien era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un golpe al Cártel de Sinaloa en territorio estadounidense

El acusado, cuya identidad está relacionada con las facciones operativas de la organización sinaloense, enfrenta serios cargos por conspiración para importar fentanilo y lavado de dinero.

Durante la sesión, la fiscalía presentó argumentos iniciales que destacan la cooperación internacional para desmantelar las estructuras financieras que respaldan el tráfico de drogas hacia la costa este de los Estados Unidos.

Este proceso judicial se suma a la presión que el Departamento de Justicia ha ejercido sobre los herederos del imperio de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Según fuentes judiciales consultadas por agencias como Associated Press y reportes de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, este caso es una pieza clave en la estrategia de "asfixia operativa" contra los grupos transnacionales.

La muerte de "El Mencho" y el vacío de poder

La comparecencia en Miami no puede entenderse sin el terremoto ocurrido hace apenas 48 horas en México.

El pasado domingo 22 de febrero de 2026, el gobierno mexicano confirmó el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, jefe máximo del CJNG, tras un intenso operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

"La caída de 'El Mencho' representa el fin de una era, pero también el inicio de una fase de incertidumbre y violencia por la sucesión", señalan analistas de International Crisis Group citados en informes recientes.

La desaparición física del líder más buscado del mundo ha dejado un vacío de poder que el Cártel de Sinaloa busca capitalizar, a pesar de que sus propios cabecillas están bajo la lupa de los tribunales estadounidenses.

¿Cuál es la situación actual de México?

La situación en México es alarmante. Según información confirmada por medios como N+ Univision y la agencia EFE, la muerte de "El Mencho" ha provocado una ola de violencia en al menos 12 estados.

Hemos visto bloqueos en las carreteras, vehículos incendiados y enfrentamientos directos entre la Guardia Nacional y grupos criminales, lo que ha resultado en decenas de muertes.

Jalisco y Michoacán siguen siendo las áreas más conflictivas tras la operación de las Fuerzas Especiales.

Realineación criminal: Expertos en seguridad que han sido consultados para este artículo advierten que el Cártel de Sinaloa podría intentar hacerse con territorios del CJNG, lo que explica la prisa de las autoridades estadounidenses por procesar a los líderes sinaloenses que están bajo su custodia.

El tribunal en Florida ha programado la próxima audiencia para la semana que viene, mientras que el gobierno de México continúa con el despliegue militar para controlar la "guerra de sucesión" que amenaza con desbordar la seguridad en la región.



