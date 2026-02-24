Reporte Inameh: cielos despejados y calor intenso en gran parte del país este 24 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este martes 24 de febrero persiste la estabilidad atmosférica en la mayor parte del territorio nacional, lo que se traduce en cielos con escasa nubosidad y bajas probabilidades de precipitaciones.

Temperaturas máximas y riesgos

La fuerte radiación solar continúa elevando los termómetros, especialmente en las regiones llaneras y occidentales. Se recomienda a la población tomar previsiones ante el incremento del calor:



Llanos Centrales y Occidentales: en estados como Guárico, Apure, Barinas y Portuguesa, se esperan temperaturas máximas que rondarán los 39°C.



Región Capital: en Caracas, se estima una temperatura mínima de 18°C durante la madrugada, ascendiendo hasta los 29°C en horas de la tarde.



Incendios Forestales: debido a la sequedad de la vegetación y las altas temperaturas, el riesgo de incendios forestales se mantiene en un nivel muy alto (78% del país), por lo que se insta a evitar quemas de desechos.



Presencia de calima y polvo del Sahara

El reporte destaca que se mantiene la presencia de calima por humo y concentraciones leves de polvo del Sahara, lo que podría generar una reducción en la visibilidad horizontal y afectar a personas con condiciones respiratorias sensibles en las zonas costeras y centrales.

Lluvias aisladas en el sur

A pesar del predominio de buen tiempo, la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, ligeramente reforzada por la humedad de los vientos alisios, podría generar algunas lloviznas o lluvias dispersas en: Amazonas, Bolívar, Esequibo, Sur del Lago de Maracaibo.

