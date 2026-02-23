Tragedia en Florida: padre exige justicia por el ataque de un perro a su bebé

Suscríbete a nuestros canales

La tranquilidad de una familia en el área metropolitana de Miami se convirtió en una pesadilla el pasado viernes, cuando un perro atacó brutalmente a una niña de poco más de un año.

Este incidente, que tuvo lugar en un hogar que se creía seguro, ha dejado a un padre angustiado en busca de respuestas y advirtiendo a otros padres sobre los peligros que pueden surgir incluso con mascotas conocidas.

Un ataque repentino y devastador en Miami

El suceso ocurrió mientras la madre de la pequeña realizaba tareas cotidianas. Según informes de CBS News Miami y Local 10 News, el padre de la víctima contó que su esposa estaba cambiando el pañal del niño de 14 meses cuando, en un breve momento en que se giró para desechar el pañal, el perro de la familia se lanzó contra el pequeño.

La rápida intervención de la madre evitó una tragedia aún mayor. Ella logró separar al animal de su hijo y buscó ayuda de emergencia de inmediato.

El niño fue trasladado de urgencia y luego aerotransportado al Hospital Infantil Joe DiMaggio, donde los especialistas están atendiendo sus heridas.

Aunque el ataque ocurrió técnicamente en la zona de Hallandale Beach, que está justo al norte de Miami, la noticia ha resonado fuertemente en Miami Beach y en comunidades cercanas debido a la gravedad de las lesiones.

El padre rompe el silencio luego de que un perro mordiera en la cara a su hija en Miami

Fuera de las cámaras, pero con una voz firme y llena de emoción, el padre del menor habló con medios locales para expresar su incredulidad.

"El perro nunca había mostrado signos de agresión antes de esto", comentó a los periodistas de CBS.

Los vecinos de la zona respaldaron su versión, describiendo al dueño como una persona responsable que solía pasear a su mascota sin problemas previos.

Sin embargo, el padre ahora exige una investigación exhaustiva sobre qué pudo haber provocado tal nivel de violencia en un animal que convivía a diario con la menor.

La familia tomó la difícil decisión de entregar al perro a los servicios de Control de Animales del Condado de Broward, donde, siguiendo el protocolo para ataques severos, el animal fue sometido a una eutanasia humanitaria poco después.

Seguridad infantil y tenencia de mascotas en Miami

Este incidente reabre el debate sobre la seguridad de los niños pequeños en presencia de canes, independientemente de la raza o el historial del animal.

Expertos consultados tras el suceso enfatizan que los ruidos o movimientos de los bebés pueden, en ocasiones, activar instintos inesperados en los perros.

Las autoridades de Miami-Dade y Broward continúan investigando el caso para determinar si existieron factores externos que influyeran en el comportamiento del can.

Mientras tanto, la comunidad se une en oración por la recuperación de la pequeña, cuyo estado de salud sigue siendo monitoreado de cerca por el equipo médico del hospital infantil.

