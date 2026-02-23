De última generación: llegan las camionetas que usarán los funcionarios de la Embajada de EEUU en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El pasado sábado 21 de febrero, altos funcionarios de la Embajada de EE.UU. en Caracas, recibieron en Maiquetia una segunda entrega de más de 65 toneladas de insumos médicos para la población, una flota de vehículos blindados y material inmobiliario para la sede diplomática que será reaperturada en las próximas semanas.

A través de un video publicado en redes sociales, se observa la llegada a Caracas de equipos de gran capacidad para la puesta en marcha de la Embajada norteamericana que se mantuvo inactiva desde 2019.

La comitiva que estuvo recibiendo los insumos, estuvo encabezada por Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas.

“Impulsando nuestro trabajo para el servicio de los estadounidenses y venezolanos con la entrega de 65 mil kilos de medicamentos adicionales para los venezolanos”, dice el video publicado por la Embajada de EEUU en Venezuela.

Camionetas Nissan Patrol de última generación

En el material audiovisual, también se detalla la llegada de al menos tres lujosas camionetas blindadas Nissan Patrol todo terreno que servirán para el equipo diplomático de Estados Unidos en Venezuela. Los vehículos están equipados con un motor V8 de 5.6 litros. Además, cuentan con transmisión automática y tracción 4x4 inteligente, además de asientos de cuero premium y suspensión hidráulica.

“Más recursos para nuestro equipo en Caracas”, añaden en el video.

