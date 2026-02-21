Embajada de EEUU en Venezuela anuncia la entrega de 65 mil kilos en medicamentos

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, la embajada de Estados Unidos (EEUU) en Venezuela anunció la llegada de 65 mil kilos adicionales en medicamentos al país.

A través de sus canales oficiales, la embajada difundió un video en el que muestra la recepción de los medicamentos y de los avances tras su retorno al país.

Nuevo lote de medicamentos

De acuerdo con la información proporcionada, arribaron al país 65 mil kilogramos adicionales para los venezolanos. Esto forma parte del "plan de Donald Trump (presidente de EEUU) en el terreno", indica la publicación.

Asimismo, resalta que ya recibieron "más recursos para nuestro equipo en Caracas", además de que están "preparando nuestras instalaciones".

Funcionarios de alto nivel de EEUU en Venezuela

Adicionalmente, señala que también han recibido en las instalaciones de la embajada estadounidense a "funcionarios de alto nivel como el general Donovan", quien es el jefe de Comando Sur de EEUU.

El jefe del Comando Sur de EEUU, Francis Donovan, visitó esta semana el país y sostuvo un encuentro con la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube