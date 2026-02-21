Gobierno de Venezuela insta a Japón a corregir su postura y exige respeto a la soberanía: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela rechazó de manera contundente las recientes declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, calificándolas como un acto de intervencionismo.

El canciller, Yván Gil, señaló que las palabras del ministro de Asuntos Exteriores Toshimitsu Moteg vulneran los principios básicos del derecho internacional.

Gil enfatizó que la soberanía de los pueblos no se negocia ni se debe juzgar desde el extranjero, exigiendo que las relaciones entre Estados se basen en la igualdad y la no intervención.

Venezuela denuncia injerencia en sus asuntos internos

La tensión entre ambos países aumentó debido a que el funcionario japonés cuestionó la transparencia de los procesos electorales en Venezuela. El canciller Gil declaró que "la soberanía no se juzga desde fuera" y rechazó cualquier intento de supervisión internacional sobre las decisiones internas del país.

Para el Gobierno venezolano, la actitud de Tokio representa una falta de reciprocidad que quiebra las normas de convivencia entre naciones.

Los señalamientos del Gobierno de Japón

Por su parte, el ministro japonés Motegi ratificó que, para su país, es urgente que Venezuela logre la democratización lo antes posible. Japón justificó su postura mencionando graves preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos, la falta de claridad en las elecciones y la salida masiva de refugiados que huyen de la crisis.

Según Motegi, su nación siempre respetó los valores como la libertad y el Estado de derecho, los cuales considera ausentes en la gestión venezolana.

Cooperación internacional y derecho internacional

Japón concluyó que seguirá impulsando esfuerzos diplomáticos en conjunto con otros países para que Venezuela recupere la estabilidad. El ministro japonés destacó que estas acciones se basan en los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

En contraste, Venezuela insiste en que cualquier enfoque "injerencista" debe ser revisado, recordando que la estabilidad solo se logrará si se respeta la autonomía de cada pueblo para decidir su propio destino.

