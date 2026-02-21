Comida gratis en Florida del 23 al 28 de febrero: descubre los puntos y horarios clave para retirar despensas de alimentos

En Estados Unidos (EEUU) han tomado medidas para mejorar la situación alimentaria de sus habitantes, existen variedad de bancos de alimentos y organizaciones enfocadas en ofrecer asistencia a los más necesitados, conozca los puntos clave en Florida durante última semana de febrero.
En el caso de Florida, hay algunas que realizan entregas semanales de despensas de alimentos gratuitos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.
Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay, estará realizando entregas semanales durante esta semana, desde el lunes 23 hasta el sábado 28 de febrero.
Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.
Despensas gratuitas con Feeding Tampa Bay
Lunes 23 de febrero
- En POLK | Pilgrims Rest: 1052 N Kettles Ave. Lakeland FL 33805. De 9:00 a 11:00 am.
- En HARDEE | CFHC Wauchula: 807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873. De 9:00 a 11:00 am.
- En PASCO | YMCA Trinity: 8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655. De 12:00 a 2:00 pm.
Martes 24 de febrero
- En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 am a 12:00 pm.
- En POLK | Blessings and Hope Food Pantry: 2150 E Edgewood Dr., Lakeland, FL 33803. De 11:00 am a 1:00 pm.
+ Todos los clientes deben registrarse en el estacionamiento ubicado en 4730 Lakeland Highlands Rd. Lakeland, FL.
- En PINELLAS | UKCF Church: 1800 9th Ave N, St. Petersburg, FL 33712. De 5:30 a 7:30 pm.
Miércoles 25 de febrero
- En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 am.
+ La fila para vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, bajo el paso elevado de la I-275 para recibir un talón de boleto. Luego, se le dirigirá a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recibir su comida.
+ Solo para personas sin cita previa entre las 7:00 am y las 8:00 am en 4310 N Nebraska Ave.
- En HERNANDO | People Helping People: 1396 Kass Circle, Spring Hill, FL 34606. De 10:30 am a 12:00 pm.
- En POLK | St. Mary’s Primitive Baptist Church: 2855 Orchid Drive, Haines City, FL 33844. De 2:00 a 3:30 pm.
- En PINELLAS | Salvation Army Clearwater: 1521 E. Druid Rd., Clearwater, FL 33756. De 3:30 a 5:00 pm.
- En HILLSBOROUGH | Lockhart Elementary Magnet School: 3719 N 17th St, Tampa, FL 33610. De 4:30 a 6:00 pm.
+ La entrada de distribución es: 3888 N 19th St, Tampa, FL 33610
- En POLK | Mulberry RCMA: 4440 Academy Dr, Mulberry, FL, 33860. De 5:30 a 7:00 pm.
Jueves 26 de febrero
- En HIGHLANDS | South Oak First Baptist: 125 South Oak Ave. Lake Placid, FL 33852. De 9:00 a 10:30 am.
- En POLK | Ft. Meade Outdoor Recreation Area, US Highway 98: 1639 Frostproof Hwy, Fort Meade, FL, 33841. De 10:30 am a 12.00 pm.
- En POLK | Church Service Center: 495 E Summerlin St, Bartow, FL 33830. De 1:00 a 2:30 pm.
Viernes 27 de febrero
- En PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 am.
- En POLK | FMBC Administration Building: 1899 2nd St NW, Winter Haven, FL 33881. De 10:00 a 11:30 am.
- En PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 a 1:30 pm.
Sábado 28 de febrero
- En MANATEE | Church of Christ: 204 Martin Luther King Ave E, Bradenton, FL 34208. De 7:30 a 9:00 am.
- En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 am.
- En HILLSBOROUGH | Youmans Praise & Worship Center: 3816 US-92, Plant City, FL 33566. De 9:30 a 11:30 am.
Jornadas activas esta semana con Farm Share
Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.
Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.
Esta semana ha programado jornadas de despensas de alimentos en el Norte, Centro y el Sur de Florida.
Martes 24 de febrero
- En Tallahassee- Children’s Day: Florida State Capitol, 400 S Monroe St, Tallahassee. Durante todo el día.
- En Doral-Supervisor of Elections Alina Garcia: 3005 NW 92nd Ave, Doral. De 9:00 am a 12:00 pm.
- En NMB-CG Bethel High School: C. G. Bethel High School, 16150 NE 17th Ave, North Miami Beach. De 9:00 am a 12:00 pm.
Miércoles 25 de febrero
- En Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: 6304 NW 14th Ave, Miami. De 9:00 am a 12:00 pm.
Viernes 27 de febrero
- En Miami-Commissioner Ralph Rosado: Douglas Park, 2755 SW 37th Ave, Miami. De 10:00 am a 1:00 pm.
Sábado 28 de febrero
- En Jacksonville-Calvary Worship Center: Calvary Worship Center, 3266 Southside Blvd, Jacksonville. De 8:00 a 11:00 am.
- En Crawfordville - Miracle Deliverance: 122 Roberts-Williams Rd, Crawfordville. De 9:00 a 10:00 am.
- En Miami-State Representative Wallace Aristide: 15000 N Miami Ave, Miami. De 9:00 a 11:00 am.
- En Town of Pembroke Park: Raymond P. Oglesby Preserve Park, 3115 SW 52nd Ave, Pembroke Park. De 9:00 a 11:00 am.
- En Homestead Hospital & South Dade Chamber of Commerce: Baptist Health Homestead Hospital, 975 Baptist Way, Homestead. De 10:00 am a 1:00 pm.
- En The City of West Park: 3501 SW 56th Ave, West Park. De 10:00 am a 1:00 pm.
