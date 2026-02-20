Asesinan a venezolano en Nashville tras estafarlo por Marketplace: piden ayuda para su entierro

Suscríbete a nuestros canales

El deceso de Alexander Sánchez-Montilla, de 41 años, ha generado una movilización de sus allegados tras confirmarse que fue baleado durante un intento de compra por Facebook Marketplace.

El incidente ocurrió en una vivienda situada en Winton Drive, en la ciudad de Nashville, Tennessee. Según el reporte oficial, el ciudadano venezolano recibió múltiples impactos de proyectil en las extremidades inferiores y, aunque fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario, falleció poco después de su ingreso.

Sus allegados lo recuerdan como una persona que siempre buscaba la manera de ayudar económicamente a su familia y a su hija. Lo describen como un hijo muy presente; que llamaba a su madre en Venezuela todos los años sin falta para cantarle "Feliz Cumpleaños".

Investigación por transacción fallida

El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville (MNPD) ha calificado el suceso como una operación comercial irregular gestada a través de plataformas digitales. Los investigadores precisaron que el inmueble donde se registró el tiroteo no se encontraba deshabitado, un dato que se suma a las pesquisas para dar con los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han ejecutado detenciones ni han identificado formalmente a los sospechosos de la agresión.

Sánchez-Montilla había emigrado a Estados Unidos en el año 2023 con el objetivo de mejorar sus condiciones económicas. Su muerte se produjo cuando acudió a la cita para adquirir un vehículo, una práctica que las autoridades locales han advertido como riesgosa si no se realiza en puntos de encuentro vigilados.

El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville, a través de su vocería oficial, declaró sobre el avance del caso:

"Nuestros detectives están trabajando para identificar a los individuos involucrados en este tiroteo. El incidente parece estar directamente relacionado con una transacción de Facebook Marketplace que terminó en violencia".

Clamor de los familiares y repatriación

Desde Venezuela, la madre del fallecido ha expresado su voluntad de recibir el cuerpo para darle sepultura. La familia ha habilitado una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe para costear el traslado internacional de los restos, dado que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir los gastos funerarios y de transporte. La persona que está organizando la recaudación es Omar Espinoza.

Anel Flores, periodista que recogió el testimonio directo de la madre de la víctima en Nashville, registró su petición:

“Quiero ver a mi hijo por última vez. Fue un muchacho que siempre estuvo pendiente de su mamá y de su hija; nos cambió la vida para siempre tras recibir esa noticia”.

