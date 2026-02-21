Seis víctimas fatales deja un trago misterioso en Maturín: buscan a responsable de intoxicación masiva

Suscríbete a nuestros canales

La capital del estado Monagas se encuentra en estado de conmoción tras confirmarse la muerte de seis personas en menos de una semana en el sector Viento Colao.

Los reportes médicos y policiales de este 20 de febrero apuntan a una intoxicación masiva provocada por una "bebida misteriosa" o licor artesanal adulterado con metanol.

La cifra de fallecidos ha ascendido de forma alarmante durante los últimos días. Entre las víctimas fatales confirmadas por las autoridades y familiares se encuentran:

Fernando Velásquez: Falleció la tarde de ayer jueves tras presentar síntomas severos de intoxicación.

Otros cinco vecinos: Los nombres de las cinco víctimas anteriores están siendo verificados por el CICPC, pero todos pertenecían a la misma zona o compartieron en el mismo círculo social de consumo.

Los afectados presentaron vómitos constantes, pérdida de la visión (ceguera temporal), dolor abdominal agudo y colapso multiorgánico en cuestión de horas.

Investigaciones preliminares

Las investigaciones preliminares indican que el licor no fue comprado en comercios establecidos, sino que fue suministrado por un desconocido o adquirido como bebida artesanal de bajo costo.

Se presume el uso de metanol (alcohol industrial), una sustancia altamente tóxica que suele usarse para "rendir" el licor barato pero que resulta mortal para el ser humano.

Funcionarios del CICPC y de la Secretaría de Salud de Monagas realizan un barrido en Viento Colao y sectores aledaños para localizar el envase original y al responsable de la venta o distribución.

Ante la posibilidad de que aún circulen botellas de este lote contaminado, las autoridades de salud en Monagas exhortan a:

Evitar licores artesanales: No consumir bebidas de fabricación casera, "guarapitas" o licores sin sello de registro sanitario. Identificar síntomas: Si después de beber siente mareos inusuales, visión borrosa o dolor fuerte en el estómago, acuda de inmediato al Hospital Manuel Núñez Tovar. Denunciar: Si sabe quién está distribuyendo licor en envases de plástico o sin etiquetas en la zona de Viento Colao, notifíquelo de forma anónima a la policía

