Bombazo mundial: Zinedine Zidane asumirá la selección de Francia tras el Mundial 2026

La noticia que ha sacudido los cimientos del fútbol internacional se ha confirmado este viernes 20 de febrero de 2026: Zinedine Zidane será el próximo seleccionador de Francia. Tras años de persistentes rumores y múltiples ofertas rechazadas por parte de clubes de élite, el exentrenador del Real Madrid cumplirá finalmente su anhelo de dirigir al combinado nacional de su país.

Aunque el acuerdo verbal ya es un hecho absoluto entre el técnico y la Federación Francesa de Fútbol (FFF), la transición en el banquillo no ocurrirá de forma inmediata. La hoja de ruta establece que Zidane tome las riendas de "Les Bleus" justo al finalizar el Mundial de 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. De este modo, sucederá a Didier Deschamps una vez concluido el torneo.

La llegada de Zidane se interpreta como un movimiento clave de la FFF para renovar el proyecto deportivo con una figura que goza de un respeto unánime entre la plantilla y los aficionados. El objetivo central de esta nueva etapa será garantizar que Francia se mantenga en la cúspide del fútbol mundial, aprovechando el liderazgo y la experiencia de quien fuera el héroe de la Copa del Mundo de 1998.

