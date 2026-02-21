¿Cómo postularse para vacantes en la industria petrolera venezolana? Así buscan perfiles las trasnacionales

Suscríbete a nuestros canales

El industriólogo y experto en finanzas, José Adelino Pinto, habló este viernes sobre las estrategias para postularse a las vacantes de empleo en la industria petrolera venezolana.

Durante una entervista en el programa radial 2+2 de Unión Radio, Adelino Pinto detalló cómo son los perfiles que buscan las trasnacionales petroleras en la actualidad.

Oferta laboral en el sector petrolero

De acuerdo con las declaraciones de Adelino Pinto si está activa la búsqueda de talento para el sector, sobre todo en el estado Anzoátegui y en Maracaibo, en el estado Zulia.

Asimismo, resalta que las vacantes más comunes son operacionales, aunque también hay para la parte administrativa, destacó el experto.

"He hablado con algunas contratistas petroleras y me dicen que si, que están buscando" personal en diferentes áreas, aseguró Adelino Pinto.

¿Cómo son los perfiles que buscan las petroleras trasnacionales en Venezuela?

Al respecto, el experto resalta que lo primero es tener el currículum actualizado en la plataforma LinkedIn, la cual considera es "el banco de profesionales más calificado que pudieran usar las petroleras".

Asimismo, resalta que con su perfil actualizado se deben buscar los perfiles que solicitan las petroleras en la plataforma, bien sea las que ya están operando en el país o las que están por comenzar operaciones.

Adicionalmente, indica que es positivo interactuar en la plataforma con el objetivo de aplicar para estas vacantes ya que "el algoritmo de LinkedIn a medida que vas interactuando y colocando conocimiento y replicar contenido, hace que te hagas visible para alguna búsqueda que se esté dando".

Por otra parte, el experto indica que el eje petrolero se encuentra entre los estados Zulia, Monagas, Falcón y Anzoátegui, por lo que hacia allá es que debe estar orientada la búsqueda de empleo.

Participar en las ferias de empleo que estén dirigidas a la industria petrolera.

