Delcy Rodriguez pide romper con el ciclo del odio: Podemos avanzar desde la divergencia

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodrígue, pidió “romper con el ciclo del odio” para dejar atrás episodios de violencia política, en estos momentos en el que el país inicia una nueva etapa de reconciliación con la Ley de Amnistía.

“Hay que romper con ese ciclo de la antipolítica donde el extremismo y fascismo causaron violencia políticas contra venezolanos que fueron quemados vivos por su ideología política, por su color de piel”, indicó Rodríguez, quien reconoció a las víctimas de estos hechos registrados entre 1999 y 2025.

En tal sentido, expresó la necesidad de “avanzar” desde la divergencia y la diferencia, que “sí existen”.

“No podemos quedarnos atascados en el odio y en la confrontación. Podemos sí avanzar desde la divergencia y la diferencia”, dijo.

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue aprobada por la Asamblea Nacional (AN) el jueves 19 de febrero y consta de 16 artículos.