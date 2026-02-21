¡Hasta $15.000! Personas con discapacidad podrán reclamar cheque en EEUU por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Un fondo de 4 millones de dólares compensará a miles de ciudadanos con discapacidad tras dos masivas filtraciones de datos ocurridas en 2024 que expusieron información altamente sensible, incluidos números de Seguro Social.

La empresa proveedora de equipos médicos Numotion alcanzó este acuerdo judicial tras enfrentar una demanda colectiva que cuestionó sus protocolos de ciberseguridad durante incidentes registrados en marzo y septiembre de ese año.

Aunque la compañía no admite responsabilidad legal, el pacto establece reembolsos individuales de hasta $15 000 para quienes demuestren pérdidas económicas derivadas de robo de identidad o fraude, lo que representa un alivio importante para los afectados por este fallo de privacidad.

¿Cómo reclamar?

El proceso de reclamación permanece abierto hasta el 18 de marzo de 2026, fecha límite para que los usuarios elegibles envíen sus formularios y documentación de respaldo, como estados de cuenta o recibos.

Además del pago en efectivo, el acuerdo garantiza servicios gratuitos de monitoreo de crédito y protección de identidad por un periodo de dos años a través de CyEx Identity Defense Plus según detalla El Diario NY.

La distribución de los fondos ocurrirá poco después de la audiencia de aprobación final programada para el 2 de abril, por lo que las autoridades instan a los miembros del grupo a validar sus datos en el portal oficial de administradores para no perder su derecho al beneficio económico.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube