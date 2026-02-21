Guerra al «tanking»: Adam Silver anuncia medidas drásticas para la NBA

Suscríbete a nuestros canales

La NBA ha decidido pasar de las advertencias a los hechos en su lucha contra el tanking, la estrategia de perder intencionadamente para mejorar la posición en el Draft. Tras una reunión clave este viernes 20 de febrero con los 30 gerentes generales, el comisionado Adam Silver confirmó que se implementarán cambios reglamentarios profundos a partir de la temporada 2026/27, calificando la situación actual como una amenaza directa a la credibilidad de la liga.

La ofensiva ya ha cobrado sus primeras víctimas en febrero de 2026. Los Utah Jazz fueron sancionados con una suma importante tras detectarse que sentaron a jugadores sanos en momentos competitivos, mientras que los Indiana Pacers también recibieron multas por comportamientos similares. Silver ha dejado claro que estas actuaciones son solo el principio de una vigilancia mucho más estrecha sobre las oficinas que promueven la derrota desde los despachos.

Con el asesoramiento de Mike Krzyzewski, la liga estudia propuestas revolucionarias. Entre ellas destaca la prohibición de elegir en los primeros puestos del Draft a equipos que hayan quedado en el fondo de la tabla de forma consecutiva, así como la posibilidad de congelar las probabilidades de la lotería en el mes de febrero. Esto obligaría a las franquicias a competir hasta el final de la fase regular, eliminando el incentivo de "dejarse ir" en el último tramo de la competición.

Otras medidas en evaluación incluyen impedir que los equipos que alcancen las finales de conferencia opten a puestos prioritarios de elección al año siguiente o limitar la protección de las rondas del Draft. Adam Silver busca recordar a las organizaciones sus obligaciones ante los aficionados y proteger un espectáculo que, según palabras del dueño de los Suns, Mat Ishbia, se ve manchado por una práctica que resulta peor que cualquier escándalo de apuestas.

