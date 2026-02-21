Cashea anuncia nuevo beneficio para clientes nivel 6: aplica para la línea cotidiana

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma de compra en cuotas Cashea, anunció este viernes un nuevo beneficio para los clientes que tengan nivel 6 en adelante.

A través de sus redes, Cashea informó de un cupón que se aplica para la línea cotidiana y explicó cómo funciona.

Beneficios en Cashea

De acuerdo con la información dada por Cashea, se trata de una nueva recompensa para los usuarios del nivel 6 en adelante que formen parte del Club Cashea Más.

Asimismo, destaca que los puntos obtenidos en el club "ahora te resuelven con la Cotidiana".

En este sentido, explica que es un cupón para pagar la compra con una inicial más dos cuotas en la Línea Cotidiana.

¿Cómo funciona el cupón de Cashea?

Según lo indicado, se canjean 50 puntos del Club Cashea Más por el cupón para pagar en una inicial más dos cuotas en la Línea Cotidiana, en comercios aliados a la plataforma.

Destaca además, que estos cupones vencen en un lapso de 30 días después del canje y "dependen de la disponibilidad del aliado".

Para ello, debe seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma de Cashea

Entrar a la sección de Canjes dentro del Club cashea Más

Elegir el aliado disponible

Realizar el canje

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube