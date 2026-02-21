¿Cómo solicitar una beca de Fundayacucho para estudiar en Turquía? Conoce el todo incluido que ofrece

Suscríbete a nuestros canales

Si tu sueño es formarte en el extranjero, las Becas Türkiye 2026 en alianza con Fundayacucho son, sin duda, el programa de estudio que puedes aprovechar actualmente.

No es solo un apoyo económico, es un "todo incluido" diseñado para que el estudiante venezolano no tenga que preocuparse por gastos operativos.

El Paquete "Todo Incluido": ¿Qué cubre?

Este programa es famoso por ser uno de los más generosos del mundo. Al ser seleccionado, obtienes:

Pasajes aéreos: Vuelo de ida (Venezuela-Turquía) y de vuelta al finalizar los estudios.

Matrícula completa: Cubre el 100% del costo de la carrera o posgrado en universidades públicas.

Hospedaje: Alojamiento gratuito en residencias estudiantiles del Estado turco.

Seguro de Salud: Cobertura médica completa durante toda la estancia.

Estipendio Mensual: Una asignación en liras turcas para tus gastos personales.

Año de Idioma: Un año previo de curso intensivo de turco (obligatorio y gratuito) antes de iniciar la carrera.

Requisitos de Postulación

Para que tu perfil sea considerado, debes cumplir estrictamente con este perfil

Promedio +70%

Menos de 21 (Pregrado) / Menos de 30 (Posgrado)

¿Cómo es el proceso de solicitud?

Es importante que sepas que el trámite es gratuito y sin intermediarios. Sigue estos pasos:

Debes ingresar al portal oficial de Türkiye Bursları o al enlace facilitado en el perfil de Fundayacucho.

El ciclo de postulaciones para 2026 suele estar abierto durante el primer trimestre del año.

