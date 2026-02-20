Venezolano intentó ahogar a una mujer en playa de Florida: llamó a las autoridades para confesar el crimen

Suscríbete a nuestros canales

Un ciudadano venezolano sería el principal sospechoso de un hecho violento ocurrido en una playa de Florida, en Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte de Telemundo, el incidente ocurrió en playa Tiger Shores en Stuart, cuando el presunto agresor intentó ahogar a una bañista.

La Oficina del Sheriff del Condado de Martin detalló que la víctima fue sorprendida por el hombre, quien la atacó por la espalda y la arrastró hacia el mar durante la noche.

Atacó a la mujer "porque ella lo enfureció"

La mujer caminaba por la costa, cerca de las 11:00 de la noche, mientras hablaba por teléfono. Minutos después, el atacante se acercó por detrás, la golpeó y la sujetó por el cuello antes de forzarla dentro del agua.

Durante varios minutos, la víctima luchó por mantenerse consciente mientras intentaba respirar entre las olas. Finalmente perdió el conocimiento y quedó parcialmente sumergida.

Tras la agresión, el sospechoso le arrebató el teléfono y lo arrojó al mar y huyó; dio por muerta a la mujer. Sin embargo, la víctima logró sobrevivir.

Los investigadores inspeccionaron la zona durante dos días, revisaron las grabaciones de las cámaras, buscaron testigos y monitorearon la playa en busca de un posible sospechoso.

El venezolano tiene orden de detención por el ICE

En horas de la noche del pasado domingo, la Policía de Port St. Lucie respondió a la llamada de un hombre, quien pretendía quitarse la vida. El mismo afirmó haber asesinado a una mujer en una playa del condado de Martin.

El hombre quedó identificado como Said Alexander Hernández González, de 26 años de edad. De acuerdo con los reportes, el implicado declaró a los agentes que estaba en la playa y vio a la mujer sola. Manifestó que ella lo enfureció, por lo que la atacó y la ahogó.

Afirmó que se detuvo cuando creyó que estaba muerta, luego se dirigió a su vehículo, fumó marihuana, bebió vodka y abandonó el lugar.

Cuando se le preguntó si sentía remordimiento, Hernández González dijo que no sentía nada.

Tras su arresto por intento de asesinato, la oficina del alguacil indicó que se trata de un inmigrante indocumentado venezolano, quien tiene una orden de detención de ICE.

