Avalanchas mortales de EEUU: la de Sierra Nevada en California es una de las peores

Suscríbete a nuestros canales

Las labores de búsqueda y rescate en las montañas de Sierra Nevada, cerca de Lake Tahoe, confirmaron este miércoles el fallecimiento de ocho esquiadores de travesía. Tras el deslizamiento de nieve ocurrido el pasado martes, esta avalancha se ha posicionado oficialmente entre los eventos naturales más letales en la historia moderna de los Estados Unidos. Las autoridades mantienen el rastreo en la zona debido a que una persona aún se encuentra en calidad de desaparecida.

Antecedentes de desastres por avalancha en el país

La magnitud de este suceso ha obligado a los expertos a revisar los registros históricos de incidentes similares.

El desastre más grave documentado en territorio estadounidense ocurrió en 1910, en Wellington, Washington, donde una pared de nieve arrastró dos trenes de pasajeros hacia un desfiladero, dejando un saldo de 96 muertos.

Otro evento de gran escala tuvo lugar en 1898 en Alaska, durante la Fiebre del Oro, con aproximadamente 65 víctimas fatales en el sendero Chilkoot.

En décadas más recientes, el estado de California ya había registrado episodios críticos. En 1982, un deslizamiento en el centro de esquí Alpine Meadows cobró la vida de siete personas.

Un balance similar de fallecidos se reportó en 1962 en Twin Lakes, Colorado, donde una masa de nieve destruyó varias viviendas y causó la muerte de siete residentes locales.

Equipos de rescate

En las zonas donde ocurrieron estos desastres, hoy existen grupos muy preparados en salvar gente cuando ocurren las avalanchas:

En California (cerca de Sierra Nevada y Lake Tahoe)

Tahoe Nordic Search and Rescue: equipo de expertos en esquí y medicina que rescatan personas perdidas en la nieve.

equipo de expertos en esquí y medicina que rescatan personas perdidas en la nieve. Escuadrón de Rescate del Sheriff de El Dorado: policías locales que usan helicópteros y perros para buscar gente tras una avalancha.

En Washington (cerca de Wellington y Monte Rainier)

Seattle Mountain Rescue: grupo de voluntarios muy entrenados que suben a las montañas más difíciles cuando hay accidentes.

grupo de voluntarios muy entrenados que suben a las montañas más difíciles cuando hay accidentes. Servicio de Parques Nacionales (NPS): en el Monte Rainier, tienen guardaparques que son expertos en escalar y sacar personas de grietas de hielo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube