Venezuela exige ante la ONU la liberación inmediata de Nicolás Maduro y Cilia Flores: video

El Gobierno venezolano presentó este lunes una solicitud formal ante la ONU para que Estados Unidos libere de manera inmediata a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, detenidos el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses.

La petición fue planteada por el canciller Yván Gil Pinto durante la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos.

Denuncia de detención arbitraria

Gil calificó la captura de Maduro y Flores como una acción arbitraria, señalando que se produjo mientras ambos se encontraban en el "pleno ejercicio de sus funciones".

Además, denunció que la operación provocó la muerte de varias personas y enfatizó que estas acciones violan los principios de soberanía y derecho internacional.

A pesar de la situación, el gobierno venezolano mantiene abierto un canal diplomático con Estados Unidos para resolver diferencias. Gil explicó que este diálogo busca soluciones pacíficas y respetuosas entre naciones, “no desde la subordinación, sino desde la convicción de que la diplomacia es el camino civilizado entre Estados”.

El canciller también resaltó que Venezuela ha renovado recientemente su cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, lo que permite reabrir espacios de diálogo técnico y fortalecer la participación del país en foros internacionales, demostrando la disposición de Caracas a interactuar de manera constructiva con la comunidad global.

