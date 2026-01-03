Comunicado

“Ya sabemos dónde están”: Yván Gil se reporta tras ataques de Estados Unidos a Venezuela

El Gobierno venezolano solicitó que se evalúen los hechos y se tomen medidas para detener las acciones denunciadas. 

Sabado, 03 de enero de 2026 a las 10:03 am
Yván Gil
Foto: Yván Gil

El canciller de la República, Yván Gil, se pronunció públicamente luego de los hechos registrados el pasado 3 de enero, atribuidos a acciones de Estados Unidos contra Venezuela

En su mensaje, dejó claro que el país mantiene una posición firme ante la situación, reafirmó que el Gobierno venezolano evalúa los acontecimientos con seriedad y atención permanente.

Durante sus declaraciones, Gil insistió en que Venezuela apuesta por la paz y la diplomacia como principios fundamentales. Sin embargo, subrayó que esta postura no implica debilidad frente a lo que considera agresiones externas. 

 

El canciller apuntó al actual gobierno estadounidense como autor de las acciones denunciadas. Según indicó, Venezuela enfrentará esta situación desde la determinación política y el respaldo popular.

Además del pronunciamiento verbal, Yván Gil publicó un comunicado en redes sociales en nombre del Gobierno Bolivariano y del pueblo venezolano. En el texto, el Gobierno venezolano expresó agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por condenar las acciones atribuidas a Estados Unidos. 

Finalmente, el canciller reiteró el llamado a la Organización de las Naciones Unidas para que actúe de manera urgente. 

 

Sabado 03 de Enero - 2026
