Reporte Inameh: cielo nublado y lluvias en varias regiones para este sábado 3 de enero

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) informó que para este sábado 3 de enero de 2026 predominará el cielo parcialmente nublado en gran parte de Venezuela.

Sin embargo, se espera un aumento de la nubosidad y lluvias en diversas regiones del país a medida que avance la jornada.

Lluvias en las regiones

De acuerdo con el Inameh, durante la mañana se estiman chubascos en zonas de Bolívar, Amazonas, Falcón, Lara, los Andes, Zulia y el norte del Esequibo.

Para la tarde y la noche, las precipitaciones se extenderán a Delta Amacuro, Monagas y Sucre, con posibilidad de lluvias dispersas en Yaracuy y la zona central.

Clima en la Gran Caracas

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira se esperan lloviznas en las costas y el este de la región durante la mañana.

Después del mediodía, el cielo se nublará más en las zonas de montaña, lo que podría provocar lluvias aisladas.

Las temperaturas en Caracas oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima de 26°C.

Temperaturas extremas

El frío se sentirá con fuerza en Mérida, donde se espera una temperatura mínima de 4°C. En contraste, el calor será intenso en Puerto Ayacucho con una máxima de 37°C, seguido por ciudades como Barcelona, San Juan de los Morros y Maracaibo, que alcanzarán los 35°C.

Situación en el Zulia y el Sur

La región Zuliana enfrentará un día de lluvias constantes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica desde horas de la mañana.

De igual forma, en el sur del país y en la zona de los Andes se prevé que el tiempo se mantenga lluvioso durante todo el día y la noche.

