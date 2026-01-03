Cabello aparece desde las calles de Caracas tras ataques estadounidenses: Confíen en la dirigencia cívico-militar

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se pronunció este 3 de enero, sobre los ataques estadounidenses perpetrados en varias zonas del país durante la madrugada de hoy.

Desde las calles de Caracas, Cabello rechazó los ataques y pidió calma a la población. "Es un ataque contra la República Bolivariana de Venezuela. Las fuerzas militares y policiales acá conmigo, el pueblo presto para cualquier situación, presto para cualquier hecho que pretenda ir más allá de los ataques que cobardemente hicieron", dijo

"Estamos desplegados, llamo a la calma, confíen en nuestro mando político - militar, Que nadie caiga en desesperos, que nadie le facilite las cosas al enemigo invasor", agregó.

Captura de Maduro y Cilia Flores

El presidente de los EEUU, Donald Trump, informó este 3 de enero, la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, durante el operativo militar de las fuerzas estadounidenses.

EN DESARROLLO...

