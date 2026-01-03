Trump anuncia presunta captura de Maduro y Cilia Flores: no hay información oficial del gobierno de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció la presunta captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante el ataque perpetuado contra Venezuela, la madrugada de este sábado.

En redes sociales el mandatario indormó que, "Estados Unidos ha llevado un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país".

La conferencia de prensa con los detalles se hará a las 11 de la mañana en Mar-a-Lago este sábado 4 de enero.

Hasta el momento de redactar esta nota, no hay confirmación por parte de miembros del gobierno venezolano.

A través de un video, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, solo confirmó el ataque y confirmó un despliegue militar en el territorio nacional como principal medida de seguridad.