Delcy Rodríguez exige a EEUU prueba de vida de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Suscríbete a nuestros canales

La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informa que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores.

En un audio difundido en los medios oficiales, Rodríguez exige al gobierno de Estados Unidos, prueba de vida de Maduro y su esposa, luego del ataque perpetuado en infraestructuras militares y puertos venezolanos.

"La cuna del Libertador fue atacada. Ante esta situación, nosotros desconocemos el paradero del presidente Maduro. Exigimos a Donald Trump fe de vida del presidente Maduro. Pueblo a la calle”, dijo.

El presidente Donald Trump, informó más temprano lo siguiente: "Estados Unidos ha llevado un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país".

La conferencia de prensa con los detalles se hará a las 11 de la mañana en Mar-a-Lago este sábado 4 de enero.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube