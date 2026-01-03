“Nos levantamos en armas”: Carmen Meléndez lanza comunicado desde la alcaldía de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, difundió un comunicado oficial en el que fijó posición frente a los hechos ocurridos durante la madrugada de este sábado 3 de enero.

Desde la capital, afirmó que las autoridades y el pueblo se mantienen desplegados y activos. En su mensaje, elevó un llamado con alcance nacional e internacional.

En el pronunciamiento, Meléndez exigió al gobierno de Estados Unidos una fe de vida del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores de Maduro. Aseguró que Caracas permanece alerta ante lo que calificó como una situación grave.

La alcaldesa subrayó que la capital actúa en defensa de la institucionalidad y la soberanía nacional.

La funcionaria rechazó de manera contundente lo que describió como un ataque vil, criminal y fascista contra el país. Indicó que estos hechos generaron una respuesta inmediata de las autoridades locales y de los organismos de dirección.

Carmen Meléndez también informó que se activaron todos los comités y subcomités de defensa integral de la ciudad. Afirmó que estas acciones se desarrollan con estricto apego al hilo constitucional.

El objetivo, según explicó, es garantizar el orden, la tranquilidad y la estabilidad en cada sector de Caracas.

Finalmente, la alcaldesa convocó al pueblo caraqueño a movilizarse en protesta y resistencia activa.

